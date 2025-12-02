Säkylässä varuskunta-alueella tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkinta on valmistunut. Varusmiestä epäillään poliisin mukaan muun muassa palvelusrikoksesta.
Varusmies loukkaantui vakavasti keväällä Porin Prikaatissa Säkylän varuskunnan alueella Satakunnassa tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa maastokuorma-auton kuljettaja ajoi hänen päälleen.
Onnettomuus tapahtui 16. huhtikuuta illalla hieman kello 19 jälkeen.
Lounais-Suomen poliisin mukaan varusmiehet olivat palanneet juuri maastoharjoituksesta, jonka varusteluhuolto oli käynnissä kasarmin läheisyydessä.
– Maastokuorma-auton kuljettajana toiminut varusmies oli peruuttanut kenttäkeittiön paikalleen asfaltoidulla piha-alueella. Kun kuljettaja lähti taas liikkeelle, häneltä jäi havaitsematta kaksi varusmiestä, jotka pakkasivat naamioverkkoa kuorma-auton oikealla puolella, poliisin tiedotteessa selvitetään.
Toinen varusmiehistä ehti väistää sivuun, mutta toinen heistä jäi oikeanpuoleisten ajoneuvon takapyörien alle.
Loukkaantuneelle varusmiehelle annettiin paikalla ensiapua ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon.
Varusmiestä epäillään palvelusrikoksesta
Poliisi epäilee tapahtuma-aikaan varusmiespalveluksessa ollutta 20-vuotiasta miestä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja palvelusrikoksesta.
Poliisi epäili miestä myös vammantuottamuksesta, mutta tutkinta päätettiin asianomistajan ilmoitettua, että ei vaadi asianomistajarikoksessa rangaistusta.
Asian esitutkinta on valmistunut, ja se etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.