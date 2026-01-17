Tilanne Latinalaisen Amerikan alueella on kiristynyt erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki hyökkäyksen Venezuelaan tammikuun alussa.
Yhdysvaltain ilmailuviranomaiset ovat kehottaneet lentoyhtiöitä varovaisuuteen muun muassa Meksikon ja Keski-Amerikan ilmatilassa sotilaallisen toiminnan vuoksi.
Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on julkaissut useita varoituksia, joissa viitataan mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen. Viranomaisen mukaan on myös mahdollisuus, että maailmanlaajuista satelliittipaikannusjärjestelmää GNSS:ää häirittäisiin.
FAA:n perjantaina antamat ohjeistukset ovat voimassa 60 päivän ajan.
Yhdysvaltalaismedia USA Today kertoo, ettei FAA ole vastannut kommenttipyyntöön siitä, mikä tarkalleen johti varoituksiin. Valkoinen talo ja ulkoministeriö eivät niin ikään ole vastanneet kommenttipyyntöihin, kun taas puolustusministeriö kehotti kysymään asiasta FAA:lta.
USA Today on tavoitellut lisäksi useita yhdysvaltalaisia lentoyhtiöitä. United Airlinesin edustaja kertoi medialle sähköpostissa, että yhtiö tarkkailee tilannetta.
Tilanne Latinalaisen Amerikan alueella on kiristynyt erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki hyökkäyksen Venezuelaan tammikuun alussa.
Hyökkäyksen alla Yhdysvallat oli jo kuukausien ajan lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Karibialla huumekartellien vastaisen taistelunsa varjolla.