Hyökkäyksen alla Yhdysvallat oli jo kuukausien ajan lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Karibialla huumekartellien vastaisen taistelunsa varjolla.

Tilanne Latinalaisen Amerikan alueella on kiristynyt erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki hyökkäyksen Venezuelaan tammikuun alussa.

Yhdysvaltalaismedia USA Today kertoo , ettei FAA ole vastannut kommenttipyyntöön siitä, mikä tarkalleen johti varoituksiin. Valkoinen talo ja ulkoministeriö eivät niin ikään ole vastanneet kommenttipyyntöihin, kun taas puolustusministeriö kehotti kysymään asiasta FAA:lta.

Yhdysvaltain ilmailuviranomaiset ovat kehottaneet lentoyhtiöitä varovaisuuteen muun muassa Meksikon ja Keski-Amerikan ilmatilassa sotilaallisen toiminnan vuoksi.

Trump uhkaillut maaiskuilla Meksikoon

Yhdysvallat on lisäksi tehnyt syyskuun alun jälkeen Tyynellämerellä ja Karibianmerellä kymmeniä veneiskuja, jotka ovat surmanneet toistasataa ihmistä. Yhdysvaltain hallinto sanoo iskujen kohdistuneen huumeiden salakuljettajiin, mutta ei ole julkaissut todisteita väitteensä tueksi.