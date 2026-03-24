Saksassa kohistiin muutama kuukausi sitten, kun maassa suositun joukkuelajin käsipallon miesten mestaruuden voittanut berliiniläisseura Füchse Berlin kertoi surullisen uutisen: mestaruuspalkinto on varastettu seuran toimistosta.
Marraskuusta lähtien askarruttanut draama on nyt kuitenkin saanut erikoisen käänteen: jo sulatetuksi pelätty mestaruuspalkinto on löytynyt Füchsen tilojen kellarista. Asiasta raportoi muun muassa Bild.
Tapauksen onnellista loppua on selitetty sillä, että palkinnon eli ison hopeisen vadin varastaneet olivat piilottaneet sen seuran kellariin voidakseen noutaa sen myöhemmin. Asiasta noussut iso kohu kuitenkin vesitti varkaiden suunnitelmat.
– Riski jäädä kiinni lienee näyttänyt liian suurelta näille mestarivarkaille, seura arveli.
Epäillyt varkaat on jo vangittu aiemmin. Saksan käsipalloliiga puolestaan sai perua jo tilaamansa uuden palkinnon valmistamisen. Füchse tosin joutuu nyt pärjäämään ilman palkintoaan, sillä poliisi on ottanut kyseisen komean palkinnon haltuunsa todistusaineistona.