Uutistoimisto Bloombergin mukaan kaupankäynti öljyllä kävi hetkessä selvästi tavanomaista vilkkaammaksi noin varttia ennen julkaisua, minkä jälkeen hinta kääntyi jyrkkään laskuun.

Öljymarkkinoilla nähtiin eilen maanantaina poikkeuksellinen myyntipiikki juuri ennen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Truth Social -julkaisua, joka sysäsi raakaöljyn hinnan jyrkkään laskuun, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin kokoamien pörssidatojen mukaan Brent- ja WTI-futuureja myytiin kahden minuutin aikana Washingtonissa kello 6.49 alkaen (kello 12.49 Suomen aikaa) määrällä, joka vastasi vähintään kuutta miljoonaa barrelia öljyä.

Edellisten viiden kaupankäyntipäivän aikana vastaavan kahden minuutin "normaalitaso" oli Bloombergin mukaan noin 700 000 barrelia. Trumpin Truth Social -päivitys julkaistiin Bloombergin mukaan noin kello 7.05.

Trumpin kommentit heiluttivat hintaa ja pörssejä

Trumpin Iran-kommentit vaikuttivat muutenkin laajasti markkinoihin heti maanantaina.

Öljyn hinta lähti selvään laskuun sen jälkeen, kun Trump kertoi lykkäävänsä uhkaamiaan iskuja Iranin voimalaitoksiin ja energiainfrastruktuuriin ja viittasi keskusteluihin Iranin kanssa.

STT:n mukaan Brent-laadun öljy kävi maanantaina alimmillaan noin 97 dollarissa barrelilta, ja myöhemmin hinta nousi takaisin yli sadan dollarin.

Taustalla Hormuzinsalmi ja Lähi-idän jännitteet

Viime viikkoina öljymarkkinoita ovat heiluttaneet Lähi-idän jännitteet ja erityisesti Hormuzinsalmeen liittyvä epävarmuus.

Trump oli aiemmin esittänyt Iranille määräajan Hormuzinsalmen avaamisesta laivaliikenteelle ja uhannut iskuilla, Iran puolestaan on uhannut salmen sulkemisella.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n johtaja Fatih Birol on myös varoittanut konfliktin nostamien energia- ja polttoainehintojen uhkaavan maailmantaloutta.

Tänään Suomen Pankki ilmoitti, että se laskee ennustettaan Suomen talouskasvusta Lähi-idän sodan aiheuttaman energian hintojen nousun takia.