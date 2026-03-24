Polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi Iranin sodan käynnistyttyä. Hallitus ei ole toistaiseksi ryhtymässä toimiin hintojen alentamiseksi.

Ruotsin hallitus julkisti eilen merkittävän tukipaketin, jolla sekä kompensoidaan korkeita sähkön hintoja että lasketaan bensan ja dieselin hintaa määräajaksi.

Suomessa pääministeri Petteri Orpo (kok.) sen sijaan totesi, että vastaavia suunnitelmia ei ole tällä hetkellä kehitteillä.

– Meillä ei ole vielä tällaista pöydällä eikä harkinnassa. Seuraamme tilanteen kehittymistä hyvin tarkkaan ja arvioimme toimia sitten, Orpo sanoi eilen MTV Uutisille

Nyt perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä vaatii hallitukselta nopeita toimia bensan hinnan alentamiseksi. Mäkelä esitti X-viestipalvelussa kantansa varsin tiukkaan sävyyn.

– Koska on selvää, että toimet polttoaineen ja energian hinnan laskemiseksi tulevat Suomessakin eteen ennemmin kuin myöhemmin, odotan että hallitus ryhtyy niihin ripeästi, julkaisussa todetaan.

Tankkaaja joutuu pulittamaan Suomessa polttoaineesta jo pitkälti yli kaksi euroa litralta.

95-bensan keskihinta oli maanantaina 2,122 euroa litralta ja vastaavasti dieselin 2,365 euroa.