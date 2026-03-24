Kolme suomalaista taksiyritystä aloittaa yhteistyön maailman suurimman taksiteknologiayhtiön iCabbin kanssa.

Suomalaisilla taksiyrityksillä on halua viedä eteenpäin erilaisia taksivälitykseen liittyviä teknologiaratkaisuja, sanoo Taksiliiton toimitusjohtaja Annukka Mickelsson.

– Me ollaan Suomessa ihan kärkimaita näissä asioissa, jotka liittyvät taksialan teknologiaan, hän sanoo STT:lle.

Mickelsson huomauttaa, että erilaisia alustapalveluratkaisuja on käytössä jo useampia. Esimerkiksi Valopilkku-sovelluksen tai 02 Taksi -palvelun takaa löytyy useita taksiyhtiöitä eri puolilta Suomea.

Tänään kolme suomalaista taksiyhtiötä, Lähitaksi, Taksi Tampere ja Otaxi, kertovat uudesta yhteistyöstään maailman suurimman taksiteknologiayhtiö iCabbin kanssa.

Kolmen taksiyhtiön asiakkaat voivat omalla sovelluksellaan tilata taksin useilla eri paikkakunnilla ilman uuden sovelluksen lataamista.

– Jos esimerkiksi Otaxin sovelluksen käyttäjä tilaa taksin Helsingissä, kyydin tulee ajamaan Lähitaksin auto. Jos Taksi Tampereen sovelluksen käyttäjä tilaa kyydin Oulussa tai Kuusamossa, kyydin hoitaa Otaxi, kertovat yhtiöt tiedotteessaan.

Myös ulkomailla sovellusverkosto toimii useissa maissa. Mickelsson sanoo, että yritys kilpailee nimekkäiden kansainvälisten toimijoiden, kuten Uberin ja Boltin, kanssa.

– He itse lähtevät tarjoamaan alustaa kaikille paikallisille, ovat ne sitten Englannissa, Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai muualla Euroopassa. Palvelu toimii kaikissa maissa, joissa heillä tämä alustapalvelu on saatavilla, hän sanoo.

– Tämä kertoo oikeastaan siitä myllerryksestä ja teknologian käyttöönotosta, joka tällä alalla on olemassa.

Naisasiakkaalle naiskuljettaja

Yhä useampi taksiyritys tarjoaa myös räätälöityjä palveluita, esimerkiksi mahdollisuutta tilata naisasiakkaalle naiskuljettajan ajaman taksin. Viime viikolla tämän mahdollisuuden kertoi ottavansa valikoimaansa Helsingissä Bolt.

Mickelsson pitää kehitystä myönteisenä. Hän huomauttaa, että vastaavaa palvelua on tarjolla useammissa maissa. Palvelun käytön taustalla on erityisesti naisasiakkaiden toive turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

– Tämä ilmiö on olemassa, ja se on ihan todellinen. Me emme voi laittaa silmiä sille kiinni. Ja jos jotkut saavat sen bisneksen toimimaan, niin eihän siinä ole toista sanaa. Totta kai näin voi tehdä, Mickelsson sanoo.

Hän huomauttaa, että Suomi on kuitenkin pieni markkina. Joillakin alueilla erityisiä toiveita voidaan toteuttaa laajemminkin, mutta osassa maata yrittäjän vaihtoehdot eivät siihen riitä.

Lakimuutoksella parannuksia?

Taksisääntelyyn on luvassa lainsäädännön puolelta muutoksia, jos eduskunnan käsittelyssä parhaillaan oleva esitys aikanaan astuu voimaan. Esitys toisi taksialalle muun muassa tiukemmat nuhteettomuusvaatimukset kuljettajille sekä pakollisen taksamittarin.

– Kyllä me olemme varovaisen optimistisia siinä, että asiat alkavat kääntyä oikeaan suuntaan, kommentoi Mickelsson esitystä.

Hän huomauttaa, ettei lakimuutos kuitenkaan korjaisi mitään heti, vaan edessä on joka tapauksessa pitkä tie. Hän sanoo, että kuten monella muullakin alalla, myös taksialalla tapahtuu kaikenlaista ei-toivottavaa.

– Suomi ei ole enää ehkä sellainen lintukoto kuin oli joskus silloin vuosia sitten.