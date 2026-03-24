Tiger Woods palaa kilpagolfin pariin TGL-sarjan finaaleissa tiistaina. Tämä on lisännyt spekulaatioita Woodsin ja tulevan Masters-turnauksen ympärillä.
Woods ottaa osaa Jupiter Links Golf Club -joukkueensa otteluun tiistaina. TGL-sarjaa pelataan simulaattorissa sisätiloissa, joten yhdysvaltalainen lajilegenda säästyy kävelemiseltä.
Woodsia ovat vaivanneet mittavat terveyshuolet viime vuosina. Hänen akillesjänteensä repesi vuosi sitten, ja hän kävi selän välilevyleikkauksessa viime lokakuussa. Woodsin, 50, selkä on operoitu hänen uransa aikana kaikkiaan seitsemän kertaa.
Edellisen kerran Woods pelasi normaalissa golfkisassa heinäkuussa 2024, major-turnaus Open Championshipissä. Reilun kahden viikon päästä käynnistyvä Masters-arvoturnaus on golfkauden helmi, ja Woodsin mahdollista osallistumista odotetaan vesi kielellä.
Viisinkertaisen mestarin saapuminen pelaamaan Augusta National -kentälle aiheuttaisi media- ja yleisöryntäyksen.
– Olen sanonut, että teen töitä sen eteen. Joskus minulla on hyviä päiviä, joskus huonoja. Välilevyleikkaus ei ole kiva juttu, Woods kommentoi viime viikolla.
– Minulle on tehty paljon operaatioita, joten kehoni ei palaudu kuin olisin 24-vuotias. Hyvinä päivinä voin tehdä käytännössä kaikkea, mutta joinakin päivinä jo liikkuminen on haastavaa, Woods selvitti.
Woods on juhlinut mestaruutta Augustassa vuosina 1997, 2001, 2002, 2005 ja 2019. Kaikkiaan hänellä on 15 major-voittoa.
9. huhtikuuta käynnistyvässä Masters-kisassa on tällä kertaa myös suomalaisväriä, kun Sami Välimäki pääsee mukaan ensi kertaa urallaan.