Entinen rikospoliisi muistelee vuonna 2003 Michael Jacksonin taloon tekemäänsä kotietsintää. Eräs löydös järkytti häntä erityisesti.

Entinen rikostutkija Ruby Wolff muistelee Mirror-lehdelle kotietsintää, jonka hän teki Michael Jacksonin kotiin sen jälkeen, kun häntä vastaan oli nostettu syytteet lasten hyväksikäyttötapauksista.

Hän matkusti yhdessä lehden apulaispäätoimittaja Tom Bryantin kanssa Neverlandiin ja palasi muistoissaan siihen karmivaan näkyyn, mikä häntä siellä odotti.

Nykyään eläkkeellä oleva poliisi oli viimeksi Neverlandissa vuonna 2003, kun hän teki ratsian Michael Jacksonin kiinteistöön sen jälkeen, kun 13-vuotias Gavin Arvizo oli syyttänyt laulajaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Mirror-lehden mukaan Ruby Wolff tuntee taustatarinan hyvin. Häntä painaa yhä se, ettei Jacksonia saatu tuomittua neljän kuukauden oikeudenkäynnin jälkeen. Wolff itse todisti oikeudenkäynnissä.