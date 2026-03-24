Ukrainassakin taistellut venäläispoliitikko on kuollut.
Venäjän duuman puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Juri Shvytkin kuoli äkillisesti 60-vuotiaana, kertoo venäläismedia.
Kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta Shvytkinin avustajan mukaan hän kuoli sairaalassa.
Shvytkin kommentoi usein Suomea venäläismediassa. Hänen mukaansa Venäjä pystyy torjumaan minkä tahansa aggression, tulipa se sitten mistä tahansa, esimerkiksi naapurimaa Suomen suunnalta.
Viime vuoden lopussa Shvytkin muun muassa korosti, että Venäjän täytyy vahvistaa oman maarajansa puolustamista, kun Suomi on Natossa ja harjoittelee aktiivisesti.
"Suomen maavoimat ilmoittivat 17. marraskuuta aloittaneensa tykistöharjoitukset, joihin osallistuu yli kaksi tuhatta sotilasta ja 500 ajoneuvoa Pohjois-Suomessa, 100 kilometrin päässä Venäjän rajalta. Tämä todistaa jälleen kerran, että Nato-maat suhtautuvat Venäjään aggressiivisesti", Shvytkin kommentoi viime marraskuussa.
"Todellinen patriootti"
Venäläismedian mukaan vuonna 2024 Shvytkin osallistui muutaman kuukauden ajan taistelutoimiin Ukrainassa UAV-prikaatin esikunnassa.
Duuman verkkosivuilla Shvytkinin poismenoa kuvaillaan "korvaamattomaksi menetykseksi".
”Taistelupäällikkö, joka on saanut lukuisia valtion kunniamerkkejä, muun muassa kolme Rohkeuden ritarikunnan kunniamerkkiä ja IV asteen ”Isänmaan ansioista” -ritarikunnan kunniamerkin. Hän oli todellinen patriootti", duumassa kuvailtiin.