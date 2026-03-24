Päihteillä ei ole osuutta tapahtumiin.

Parikymppinen mies vangittiin eilen epäiltynä varkaudesta Heinolan kultaliikkeessä ja ryöstöstä kaupassa Vierumäellä.

Heinolalainen kultaliike joutui murron kohteeksi viime viikon tiistaina noin kello 20.30. Tummiin vaatteisiin pukeutunut henkilö oli hakannut lekalla reiän kultaliikkeen ikkunaan ja vienyt joitain esineitä näyteikkunasta. Tekijä pakeni paikalta vaalealla farmarimallisella henkilöautolla. Sivullinen henkilö tallensi rikoksen videolle.

Kaksi päivää myöhemmin torstaina 19. maaliskuuta Heinolan Vierumäellä sijaitseva kauppa ryöstettiin kello 21 teräaseella uhkaamalla. Käteistä rahaa saaliikseen saanut epäilty poistui paikalta vaalealla farmarimallisella autolla.

Vajaa tunti ryöstön jälkeen teossa käytetty auto tuli poliisia vastaan ja partio pysäytti sen. Autosta löytyi ryöstössä käytettyjä naamiointitarvikkeita ja pääosa ryöstösaaliista.