Jääkiekkosarja NHL tiedotti maanantaina tuovansa kaksi NHL-ottelua Suomeen ja Helsinkiin. Sebastian Ahon ja Jesperi Kotkaniemen Carolina Hurricanes kohtaa kahdesti Kaapo Kakon, Eeli Tolvasen ja Jani Nymanin edustaman Seattle Krakenin.

Carolinan kärkinimeksi vuosien saatossa noussut Sebastian Aho oli 16 vuotta sitten seuraamassa, kun Carolina ja Minnesota Wild aloittivat NHL-kauden 2010–2011 Helsingissä.

Tuolloin 13-vuotias Aho muistelee nyt NHL.comin haastattelussa ihailleensa jäällä olleita pelaajia kuten Jussi Jokista, Tuomo Ruutua ja Joni Pitkästä. Tuolloin Aho haaveili pääsevänsä heidän luistimiinsa.

Oulusta maailmalle ponnistanut, nyt 28-vuotias Aho on pelannut NHL:ssä jo yli 700 ottelua ja tehnyt yli 700 pistettä.

Hurricanesin varakapteenina toimiva Aho on erittäin innoissaan mahdollisuudesta päästä pelaamaan NHL:n runkosarjaottelu Suomessa.

– Olen unelmoinut tästä 10 vuotta. On hienoa päästä pelaamaan läheisten ihmisten edessä, jotka eivät ole päässeet tänne (Pohjois-Amerikkaan) katsomaan pelejäni. Siitä tulee erityistä, Aho kertoi.

Aho puhui jääkiekon merkityksestä suomalaisille.

– Laji on iso osa suomalaista kulttuuria, ja ihmiset nauttivat suomalaisten kannustamisesta. Tiedän, että otteluissa tulee olemaan hyvä tunnelma.