Lukko vaihtaa taas pelaavaa maalivahtia, kun se on pakkovoiton edessä Hämeenlinnassa HPK:ta vastaan tiistaina. Ilari Melart puuttuu HIFK:lta neljännessä KalPa-kohtaamisessa.
Lukko on vuorotellut maalivahtiaan HPK-sarjassa Joni Ortion ja Daniel Salosen välillä. Tänään on Veikkauksen kokoonpanotietojen mukaan taas Salosen vuoro. Sarjan tähän mennessä ainoan Lukon voiton torjui Ortio avausottelussa.
Runkosarjan vitonen Lukko on tänään pakkovoiton edessä. Muuten HPK painelee puolivälieriin ja kohtaisi siellä Tapparan.
HIFK hakee tänään katkoa KalPa-sarjaan kotihallissaan. Se takalinjoilta puuttuu kapteenistoon kuuluva isokokoinen konkaripakki Ilari Melart. Hänet korvaa Saku Salmela.
Porin Ässiltä on sivussa puolestaan ranskalaishyökkääjä Dylan Fabre, joka satutti jalkansa taklaustilanteessa maanantaina. Fabren paikan ottaa Balazs Sebok.
Ässät johtaa sarjaa Kiekko-Espoota vastaan 2–1, ja espoolaisnippu on eilisen tavoin tänään selkä seinää vasten kotijäällään.
Jääkiekon SM-liiga tiistaina
Pudotuspelien 1. kierroksen 4. ottelut
HPK – Lukko (voitot 2–1)
HIFK – KalPa (voitot 2–1)
Kiekko-Espoo – Ässät (voitot 1–2)
Ottelut käynnistyvät klo 18.30.