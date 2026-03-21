Poliisin hälytystehtävä sai erkoisen käänteen tänään Tukholmassa.
Poliisille ilmoitettiin tänään aamulla epäillystä sieppauksesta Tukholmassa.
Aftonbladet kertoo hälytyksen tehneen silminnäkijän ilmoittaneen autoon pakotetusta ja pahoinpidellystä miehestä. Ilmoittajan mukaan miehen ylävartalo oli paljaana, hänen kätensä oli sidottu ja päähän oli puettu huppu.
Puolitoista tuntia kestäneen suuren poliisioperaation jälkeen epäillyt henkilöt löydettiin paintball-keskuksesta. Paljastui, että kyseessä oli polttareiden yhteydessä tehty vitsi.
Tukholman poliisin tiedottaja Mats Erikson toteaa, että ihmisten pitää miettiä tarkkaan pilailujaan. Vastaavanlaisista piloista pitäisi hänen mukaansa soittaa ennakkoon poliisille ilmoitus.
– Silloin tiedämme asiasta, eikä meidän tarvitse lähettää paikalle 15 autoa, koirapartioita, kameroita ja ottaa mukaan muita viranomaisia pelastamaan ihmishenkiä.
Vaikka kyse oli polttaripilasta, niin poliisi on kuitenkin kirjannut tapaukseen liittyen ilmoituksen pahoinpitelystä.
– He olivat lyöneet häntä. En tiedä kuinka paha tilanne oli, mutta niin se vain on, sanoo Eriksson.
