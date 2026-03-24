Poliisi käynnisti viime vuonna esitutkinnan, joka koski Ähtärin kaupungin talousjärjestelyjä. Nyt Ähtärin kaupungin kahdeksaa luottamushenkilöä vastaan on nostettu syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä ja yhtä virkamiestä vastaan törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, kertoo Syyttäjälaitos.



Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet joulukuun 2018 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana Ähtärissä.



Syytetyt ovat kiistäneet ylittäneensä toimivaltaansa päätöksenteossa tai muutoinkaan syyllistyneensä rikokseen.



Pohjanmaan poliisi tutki Ähtärin kaupungin ja sen läheisyhtiöiden välisiä lainajärjestelyjä ja vakuuksien myöntämistä vuosina 2018–2020.



Esitutkinta alkoi helmikuussa 2025 poliisille tehtyjen tutkintapyyntöjen perusteella.



Poliisi kertoi tiedotteessa marraskuussa, että esitutkinnassa on selvitetty Ähtärin entisten ja nykyisten päättävien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden päätöksenteon toimivaltuuksia ja menettelyjä.



Syytteitä käsitellään myöhemmin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.