Jääkiekkolegenda Teemu Selänne saa ruutuaikaa Netflixin huippusuosituin Drive to Survive -ohjelman uudella kaudella.

F1-sarjaan sijoittuvan sarjan kahdeksas kausi kertoo muun muassa McLarenin ponnisteluista varmistaa kuljettajien maailmanmestaruus joko Lando Norrisille tai Oscar Piastrille. Sesongin loppupuolella Las Vegasissa nämä ponnistelut ottivat takapakkia, kun McLarenin molemmat autot hylättiin kisan jälkeen.

Ennen GP:tä McLarenin tallipomo Zak Brown isännöi Las Vegasissa illallisia, jossa olivat paikalla muun muassa Selänne vaimonsa Sirpan kanssa sekä F1-legenda Mika Häkkinen.

– Huoneessa on hienoja ihmisiä eri lajeista. Täällä on baseball-, golf- ja jääkiekkolegendoja. Samoin moottoriurheilulegendoja. Vain yksi on legenda niissä kaikissa. Hei, olen Zak, McLarenin tiimipomo aloitti puheensa, mikä sai muun muassa Teemu Selänteen repeämään nauruun.

Selänne on tuttu näky F1-varikoilla, ja hän on myös ystävystynyt Brownin kanssa.

McLarenin tuplahylkäyksestä huolimatta Norris ajoi lopulta mestariksi kahden pisteen erolla Red Bullin Max Verstappeniin.

F1-kausi jatkuu Japanissa tällä viikolla. Puolustavan mestaritallin McLarenin alkukausi on ollut surkea.