Latelasta tuttu Lauri Huttunen, 42, ei valittanutkaan tuomiostaan.
Latelan Laurina tunnettu tosi-tv-tähti Lauri Huttunen on tuomittiin 19. helmikuuta yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, kunnianloukkauksesta ja laittomasta uhkauksesta.
Pirkanmaan käräjäoikeudesta kerrotaan MTV Uutisille, että Huttunen ilmoitti pian oikeuskäsittelyn jälkeen käräjäoikeudelle tyytymättömyydestään tuomioonsa. Hänen oli tarkoitus valittaa tuomiostaan.
Huttunen ei kuitenkaan toimittanut valituskirjelmää käräjäoikeuteen määräpäivään mennessä. Valituksen viimeinen määräpäivä oli maanantaina 23. maaliskuuta.
Tuomio on nyt lainvoimainen ja se pysyy kaikkien kolmen rikoksen osalta sellaisenaan.
Lue lisää: Latelan Lauri ja Sarkku-puoliso menivät naimisiin poikkeuksellisella tavalla
Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä oli kyse siitä, että Huttunen oli julkisella Facebook-tilillään julkaissut kirjoituksen, josta ilmenee asianomistajana olleen lapsen yksityiselämään kuuluvia tietoja.
Laiton uhkaus puolestaan liittyi siihen, että Huttunen oli soittanut hätäkeskukseen ja kertonut suunnitelleensa ja ajatelleensa täysi-ikäisen asianomistajan tappamista jo yli vuoden ajan.
Kunnianloukkaussyytteessa oli kyse siitä, että Huttunen oli julkaissut Facebook-tilillään täysi-ikäisestä asianomistajasta kirjoituksen, jossa väitti tämän kavaltaneen rahaa.
Hän sai rikoksista 80 päiväsakkoa, jotka tekevät hänen tuloillaan 3 680 euroa. Sen lisäksi hänen tulee korvata tuhansien eurojen edestä oikeudenkäyntikuluja ja uhreille kärsimyksestä yhteensä 4 750 euroa.
Lisäksi Huttunen määrättiin suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80 euroa.