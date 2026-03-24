Norjan kruununprinsessan poika Marius Borg Høiby pysyy vangittuna.
Norjassa hovioikeus on hylännyt kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, anomuksen päästä vapaaksi. Høiby on ollut vangittuna helmikuun alkupuolelta lähtien, jolloin hänen tapauksensa oikeuskäsittely oli alkamassa.
Syyttäjän mukaan Høiby on oikeudenkäynnin aikana rikkonut hänelle aiemmin määrättyä lähestymiskieltoa. Borgartingin hovioikeuden mukaan aiempi lähestymiskiellon rikkominen lisää riskiä rikkomisen uusimiseen.
Høiby on määrätty lähestymiskieltoon entistä naisystäväänsä kohtaan, joka on oikeudenkäynnissä yksi asianomistajista.
Syyttäjä vaatii Høibylle 7,5 vuoden vankeustuomiota. 29-vuotiasta Høibya vastaan on nostettu 40 syytettä, muun muassa neljästä raiskauksesta.