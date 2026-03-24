Yhdysvaltojen Miamissa pelattava tenniksen ATP Masters 1000 -turnaus on osoittautumassa todella vaikeaksi monille kärkipelaajille.

Tuoreimpien joukossa Tshekin Jakub Mensik joutui pakkaamaan kamppeensa, kun hän hävisi maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa miesten kaksinpelin kolmannen kierroksen ottelun Yhdysvaltojen Francis Tiafoelle lukemin 6–7 (4–7), 6–4, 6–7 (11–13).

Mensik voitti turnauksen vuosi sitten, mutta maailmanlistalla 13:ntena oleva tshekki taipui Tiafoen käsittelyssä lähes kolmetuntiseksi venyneessä ottelussa. Tiafoe on maailmanlistalla sijalla 20.

Aiemmin Miamissa on pudonnut esimerkiksi maailmanlistan ykkönen Espanjan Carlos Alcaraz, joka hävisi kolmannella kierroksella Yhdysvaltojen Sebastian Kordalle. Yhdysvaltalainen on maailmanlistalla vasta sijalla 36. Venäläinen maailmanlistan kymppi Daniil Medvedev hävisi Argentiinan Francisco Cerundololle.

– Tämä oli ensimmäinen otteluni Daniilia vastaan. Hän on luultavasti yksi harvoista jätkistä, joita vastaan en ollut koskaan pelannut. Tämä oli loistava ottelu. Superkova, Cerundolo kuvaili voittoonsa lukemin 6–0, 4–6, 7–5 päättynyttä kohtaamista.

– En tiennyt, mitä odottaa. Hänellä on ollut loistava vuosi, joten en odottanut, että voitan ensimmäisen erän 6–0, maailmanlistalla sijalla 19 oleva argentiinalainen jatkoi.

Kärkipelaajista pintansa ovat pitäneet esimerkiksi maailmanlistan kakkonen Italian Jannik Sinner ja nelonen Saksan Alexander Zverev. Maailmanlistan kolmonen Serbian Novak Djokovic ei ole mukana Miamissa loukkaantumisen takia. Djokovic hävisi loppuottelun vuosi sitten Mensikille.

