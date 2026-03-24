Vantaalainen Josa myi Air Jordan -lenkkarinsa Vintedissä – menetti sekä kengät että rahat Josan lenkkarikauppa päättyi Vintedissä ikävästi, kun Vinted määritteli hänen myymänsä Niken kengät väärennetyiksi. MTV Julkaistu 35 minuuttia sitten

Vintedissä lenkkarit ostanut mies väitti kenkiä väärennetyiksi, vaikka myyjä pystyi todistamaan aitouden. Vinted päätti peruuttaa kaupan. Vantaalainen Josa kauppasi noin viikko sitten suositulla Vinted-myyntialustalla Niken Air Jordan 4 Infrared -lenkkikenkiä. Hintapyyntö oli 120 euroa. Josa sanoo ostaneensa lenkkarit Niken verkkokaupasta. Josa haluaa esiintyä jutussa pelkällä etunimellään. Josan henkilöllisyys on toimituksen tiedossa. Kenkäkaupat oli jo sovittu ja lenkkarit ostajalla, kun tämä yllättäen väittikin niitä väärennetyiksi ja teki reklamaation Vintedille. Vinted pyysi Josaa toimittamaan todistuksen lenkkareiden aitoudesta kahden päivän sisällä. Josa toimitti ostokuitin sekä tilausvahvistuksen ajoissa. Kuitissa näkyivät muun muassa tuotteen tiedot, tilausnumero, koko ja ostopäivä. MTV Uutiset on nähnyt kyseiset dokumentit. Nämä lenkkikengät Josa kauppasi Vintedissä.

Josa menetti kengät ja rahat

Vintediä kuitti ei vakuuttanut, vaan sieltä todettiin Josalle viestitse, että se ei ole riittävä asiakirja aitouden todistamiseksi. He olisivat Josan mukaan kaivanneet lisäksi esimerkiksi jotain merkintöjä lenkkareiden pohjasta.

– Mutta vähän vaikeahan niitä oli lähettää, kun lenkkarit eivät enää olleet minulla, Josa selvittää MTV Uutisille.

Vintedin päätöksellä ostajan ei lopulta tarvinnut maksaa lenkkikenkiä, mutta hän sai pitää ne.

Josa sanoo pyytäneensä asiassa Vintediltä vielä uutta selvityspyyntöä, mutta asia ei ole hänen mukaansa edennyt.

– Jokin automaattiviesti sieltä tulee, mutta ei muuta.

Kuvassa Josan ja lenkkareiden ostajan välistä keskustelua Niken lenkkikengistä.

Josa kertoo myyneensä Vintedin kautta aiemmin esimerkiksi vanhoja vaatteita, mutta ei ole varma siitä, haluaako käyttää yritystä enää jatkossa.

– On ikävää, että itse en saanut edes kenkiä takaisin. Minun mielestäni tämä on ollut Vintediltä vähän huonoa ja epäammattimaista toimintaa.

Muillakin vastaavia tapauksia

Josa kertoo tietävänsä kavereiden kautta muitakin vastaavia tapauksia.

– Eli Vinted on määritellyt joitain aitoja tuotteita feikiksi, ja myyjälle on käynyt sama juttu.

Josa ei osaa edes antaa vinkkejä muille vastaavan tilanteen varalle.

– En osaa kyllä itsekään sanoa, kun esimerkiksi itsellä oli kaikki kuitit ja kuviakin kengistä vaikka kuinka paljon ja luulisi että riittää, mutta ei näköjään.

Vinted vastasi

Vintediltä ei kommentoitu Josan tapausta suoraan.

Yrityksen MTV Uutisille sähköpostitse lähettämässä vastauksessa todettiin Vintedin noudattavan tiukasti tavaramerkkeihin ja väärennösiin liittyviä lakeja, joten jäljennöksiä, kopioita, laittomia tai väärennettyjä tuotteita "ei saa listata"

Vinted kertoi suosittelevansa epäilyttävissä tapauksissa ostajaa keskustelemaan tuotteen aitoudesta myyjän kanssa ja pyytämään lisätietoja ennen ostopäätöksen tekemistä.

Vinted myös huomautti, että se ei takaa katalogissaan olevien tuotteiden aitoutta.

Näin Vinted ohjeistaa Vinted ohjeistaa verkkosivuillaan kaupankäynnin osapuolia ilmoittamaan kahden päivän kuluessa, mikäli kauppatilanteessa muodostuu ongelmia, kuten reklamaatio- ja väärennöstapauksissa, tai jos tuote katoaa tai vaurioituu toimituksen yhteydessä. Myyjälle Vinted antaa kaksi päivää aikaa osoittaa tuotteen aitous epäillyissä väärennöstapauksissa. Vintedillä on kolmivaiheinen käytäntö hyvityksen antamiseksi väärennöstapauksissa. Ei syytä epäillä tuotteen aitoutta – tilaus merkitään valmiiksi, eikä hyvitystä myönnetä. On epäselvää, onko tuote aito (epäselvä tapaus) – sinun on palautettava tuote myyjälle hyvitystä vastaan. Tuote ei vaikuta aidolta – sinun ei tarvitse palauttaa tuotetta, ja maksamme sinulle hyvityksen. Jos väärennös oli osa tuotepakettia, sinun on hyvitystä vastaan palautettava kaikki tuotteet, joiden on todettu eroavan merkittävästi kuvauksesta. Lähde: Vinted.

Joonas Mustonen MTV Uutiset Joonas Mustonen työskentelee MTV Uutisissa etusivu- sekä uutistoimittajana. Mustonen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä meillä Suomessa ja muualla maailmassa. Mustoseen voit olla yhteydessä sähköpostitse joonas.mustonen@mtv.fi. Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.