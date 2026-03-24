Vintedissä lenkkarit ostanut mies väitti kenkiä väärennetyiksi, vaikka myyjä pystyi todistamaan aitouden. Vinted päätti peruuttaa kaupan.
Vantaalainen Josa kauppasi noin viikko sitten suositulla Vinted-myyntialustalla Niken Air Jordan 4 Infrared -lenkkikenkiä. Hintapyyntö oli 120 euroa.
Josa sanoo ostaneensa lenkkarit Niken verkkokaupasta.
Josa haluaa esiintyä jutussa pelkällä etunimellään. Josan henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.
Kenkäkaupat oli jo sovittu ja lenkkarit ostajalla, kun tämä yllättäen väittikin niitä väärennetyiksi ja teki reklamaation Vintedille.
Vinted pyysi Josaa toimittamaan todistuksen lenkkareiden aitoudesta kahden päivän sisällä. Josa toimitti ostokuitin sekä tilausvahvistuksen ajoissa. Kuitissa näkyivät muun muassa tuotteen tiedot, tilausnumero, koko ja ostopäivä.
MTV Uutiset on nähnyt kyseiset dokumentit.
Nämä lenkkikengät Josa kauppasi Vintedissä.