Vinted on kasvanut Suomessa kohisten vain parin vuoden aikana.

Suomalaiset ovat valittaneet ennätyksellisesti Vintedistä Suomen Euroopan kuluttajakeskukselle.

Taustalla on kasvava määrä riitoja tuotteista ja asiakaspalveluongelmia.

Yhteydenottojen määrä vuoden 2026 alkuvuoden aikana lähestyy jo viime vuoden valitusten kokonaislukumäärää.

– Tämän vuoden yhteydenotoissa korostuvat tuoteväärennöstapaukset ja se, että Vintedin asiakaspalvelu ei toimi odotetulla tavalla tai että ostettu tuote ei vastaa ilmoitettua, sanoo johtava asiantuntija Oskari Stenius Euroopan kuluttajakeskuksesta Suomesta.

Lisäksi muutama kuluttaja on kertonut viiveestä henkilöllisyyden vahvistamisessa palvelussa sekä tuotteista, jota ostaja ei ikinä noutanut ja joka lopulta oli kadonnut paluulähetyksen aikana.

Tänä vuonna Euroopan kuluttajakeskus Suomessa on saanut jo lähemmäs parikymmentä yhteydenottoa liittyen myyntialusta Vintediin.

Koko viime vuonna yhteydenottoja tuli 32. Vuonna 2024 valituksia tuli kymmenen.

Josa menetti rahat ja kengät Vintedissä

Vinted on latvialainen myyntialusta, jossa voi myydä ja ostaa käytettyjä vaatteita ja tavaroita. Vinted toimii tuotteiden välittäjänä, ei siis myyjänä.

Suomalaiskuluttajien ja Vintedin välisten erimielisyyksien sovittelu kuuluu Euroopan kuluttajakeskukselle, sillä siellä käsitellään maiden rajat ylittäviä kuluttajariitoja.