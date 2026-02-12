Emilia osti tietämättään kirpputorilta käytettyä kosmetiikkaa.

Viitasaarelainen Emilia Koistinen, 21, pettyi pahemman kerran kirpputoriostoksiinsa. Hän oli äskettäin vierailulla Jyväskylän keskustassa sijaitsevalla kirpputorilla, Keskustan kirppiksellä.

Sieltä mukaan tarttui eräältä myyntipöydältä edullinen mystery bag. Yllätyspussin ostava asiakas ei tiedä ennen ostopäätöstä, mitä pussukan sisällä on.

Emilia oli ajatellut, että yllätyspussi voisi sisältää jotain uusia meikkituotteita, joista myyjä on halunnut eroon.

Kirpputorilta ostettu yllätyspussi maksoi hiukan alle viisi euroa.Emilia Koistinen

– Ajattelin, että siellä saattaisi olla jotain uutta, ehjää tai edes puhdasta, Emilia arvioi MTV Uutisille.

Yllätyspussi maksoi alle viisi euroa, eli sitä ei ollut hinnalla pilattu. Sen yhteydessä ei ollut sen tarkemmin mainintaa sisällön kunnosta tai hygieniasta.

– Siinä luki vain, että sisältää kosmetiikkaa ja ihonhoitoa, Emilia kertoo.

Sisältö roskaa

Kotona Emilia avasi pakkauksen ja koki karvaan pettymyksen.

– Se oli roskaa. Sieltä löytyi kasvoille tarkoitettu seerumi. Se oli tyhjä, ja sen lasinen pipetti oli rikkinäinen, hän kertoo.

Emilialle ei tullut mieleenkään, että hän alkaisi valuttamaan seerumin jämiä pullosta pois. Sisällä saattoi myös olla rikkinäisestä pipetistä lähtöisin olevia lasinsirpaleita.

Lähes tyhjän seerumin lasinen pipetti oli hajonnut.Emilia Koistinen

– Sitten siellä oli hiuspanta, joka laitetaan päähän, kun meikataan. Se oli ihan meikkivoiteessa. Se oli likainen, ja oletan, että se oli vähän hikinenkin, Emilia kertoo.

Rikkinäisen seerumin ja likaisen hiuspannan kyytipoikana yllätyspussista löytyi käytetty ja kuivahtanut ripsiseerumi sekä kaksi käytettyä edullista huulipunaa.

– Ainoa hyvä asia, mitä sieltä löytyi, olivat sellaiset ehkä kaksi euroa maksavat läpinäkyvät sukat, Emilia summaa.

Yllätyspussista löytynyt hiuspanta oli likainen.Emilia Koistinen

Alkupettymyksen jälkeen Emiliaa alkoi ärsyttämään pakkauksen sisältö.

"Onhan se aika ällöttävää"

Emilia kummastelee, mitä myyjä oli miettinyt pistäessään käytettyä kosmetiikkaa myyntiin.

– Itse olisin ennemmin heittänyt roskiin, hän toteaa.

Käytetyn ja rikkinäisen kosmetiikan myynti kirpputoreilla askarruttaa Emiliaa.

– Onhan se aika ällöttävää.

Ripsiseerumia oli käytetty.Emilia Koistinen

Emilia kertoo, että osti samasta pöydästä hintalapun perusteella myös käyttämättömän kosmetiikkatuotteen. Kotona selvisi, että sekin oli jo avattu ja puoliksi käytetty.

– En tykkää. Kun kirppareilla myydään kosmetiikkaa, niin pitäisi olla heti nähtävissä, että tuotetta ei ole käytetty eikä edes avattu, hän harmittelee.

Emilia päätti käydä seuraavana päivänä kirpputorilla palauttamassa rikkinäiset kosmetiikkatuotteet. Vain sukat hän päätti pitää itsellään. Rahoja hän ei saanut takaisin.

– Kirpputorin myyjä vain levitteli käsiään ja kertoi, ettei voi tehdä mitään.

Tarkempi jatkossa

Emilia kertoo, ettei aio enää jatkossa ostaa kirpputoreilta löytyviä yllätyspusseja.

– Jos tällä tavalla ruvetaan roskalla tekemään rahaa, niin en varmana enää toista kertaa osta mitään vastaavaa, Emilia kertoo.

Yllätyspussista löytynyt huulipuna oli myös käytetty.Emilia Koistinen

Kirpputoreilla hän kuitenkin aikoo jatkaa säännöllisesti vierailua.

– Pitää vain tarkemmin katsoa, että mitä siellä sitten on, hän toteaa.

Hänen mielestään kirpputoreilla ei pitäisi myydä kenenkään käytettyä kosmetiikkaa tai alusvaatteita.

Hän toivoisi myös tiukempia ja selkeämpiä sääntöjä kirpputoreille ja suurempaa vastuunottoa, että kirpputori tietäisi tarkemmin, mitä pöydissä myydään.

Lue myös: Diana kurkkasi puhdistusainepurkkinsa sisälle ja kauhistui

Näin Keskustan kirppis vastaa

Kysyimme Keskustan kirppikseltä heidän yleisistä pelisäännöistään.

Myyjille suunnattu myyntiohje ja säännöt löytyvät kirpputorin kotisivuilta.

Verkosta löytyy myös lista tuotteista, joita ei kyseisellä kirpputorilla saa myydä. Listan perusteella kosmetiikan myynti on sallittua. Kaikkien myytävien tuotteiden tulee kuitenkin olla kunnossa ja testattuja. Jos näin ei ole, niin viasta pitää olla selkeä maininta tuotteessa.

Kirpputori kertoo valvovansa myytävien tuotteiden kuntoa ja hygieniaa päivittäin usean työntekijän toimesta.

Emilian kaltaisia tapauksia sattuu kirpputorin mukaan myytävän tavaran määrään nähden erittäin harvoin, korkeintaan pari kertaa kuussa.

Keskustan kirppis ei kuitenkaan aio jatkossa tiukentaa sääntöjään kosmetiikan myynnille.

Kirppikseltä muistutetaan, että ostajan vastuulla on tutustua tuotteeseen ja tehdä sen perusteella ostopäätös. Mikäli tuotteen kunto ei vastaa ostajan näkemystä tai jää epäselväksi, se kannattaa jättää ostamatta.

Katso myös: Mitä kierrätyskeskukseen tuoduille tavaroille tapahtuu?

5:57 Kierrätyskeskuksen myymälän taustalla pyörii valtava koneisto, joka lajittelee ja kunnostaa tavaroita.