Onko sinunkin jalassasi tutut talvikengät? Uggisi eivät suurella todennäköisyydellä olekaan aidot ja alkuperäiset

Ostin tietämättäni käytännössä ylikalliit kopiot alkuperäisistä lampaannahkaisista talvibuutseista.

Sain ensimmäiset "uggini" jouluna 2012 isältäni.

Siihen mennessä olin omistanut useat feikit halpisversiot, jotka olivat kestäneet jalassani ehkä muutaman kuukauden. Muistan, miten ilahtunut olin, kun isä kertoi, että oli viimein saanut hankittua ne alkuperäiset australialaiset lampaannahkaiset ja villalla vuoratut käsitöinä tehdyt uggit.

Olin niistä äärimmäisen ylpeä. Pidin niitä joka talvi aina viime vuoteen asti, eli reilusti yli kymmenen vuotta.

Vuosien vieriessä pidin uggeistani hyvää huolta, sillä kyseessä olivat ainakin omaan talouteeni todella tyyriit kengät. En esimerkiksi käyttänyt niitä suojasäällä, vaan pelkästään pakkasilla.

Viime talvena kaivaessani uggini taas komerosta esiin, huomasin, että turhan kookkaat isovarpaani olivat viimein tehneet vuosien varrella tehtävänsä ja kaivautuneet paksun villavuoren ja nahan läpi niin, että molemmat kengät irvistelivät rikkinäisinä. Jalassa kylmä viima puski koloista sisään ja lumi pääsi kastelemaan sukat.

En syytä kenkiä, vaan isovarpaitani. Ne tekevät lopulta aina saman, olivatpa kengät halvat tai kalliit – tai kokoa isommat. Jos isovarpaat eivät kenkiä lopulta tuhoa, niin sivulle törröttävät vaivaisenluut lopulta viimeistään levittävät kengän rikki.

Oli siis aika ostaa uudet uggit.

Verkkokaupan tarjonta

Etsin kenkiä isoista verkkokaupoista hakusanalla "Uggs". Luulin ostavani tismalleen samanlaiset mustat uggit vanhojen tilalle. Muistan hinnan kirpaisseen. Pulitin kengistä nimittäin lähemmäs 260 euroa, mutta toivoin, että ne olisivat yhtä hyvä investointi kuin isäni jouluna 2012 minulle hommaamat.

Kun uudet uggit saapuivat, huomasin heti, etteivät ne olleet vanhanveroisia laadun suhteen. Kengät tuntuivat kevyemmiltä ja villavuori ei ollut ylellisen pehmeää ja paksua. Sisävuoreen kiinnitetty tarra kertoi myös, että Australian sijaan uudet talvibuutsini oli valmistettu Kiinassa.

Siinä kohtaa ajattelin, että ehkä vuosien varrella uggeja valmistava yritys oli vain päättänyt siirtää kenkien tuotannon edullisempaan paikkaan, tai jotain sen suuntaista.

Ei minulle tullut mieleenkään, että The UGG®-merkkiset uggini olisivat eri valmistajan halvemmalla valmistetut kengät.

Jo kuitenkin yhden ja puolen talven jälkeen huomaan, että uudet buutsit eivät millään ilveellä tulisi kestämään yli kymmenen talven yli. Tällä hetkellä ne näyttävät väsyneiltä ja muotonsa menettäneiltä.

Tältä nykyiset uggini tällä hetkellä näyttävät.

Luulen selvittäneeni syyn tälle. Uudet uggini eivät todellisuudessa olekaan samanmerkkiset kuin vanhat uggini. Mitä ihmettä?

Mistä on kyse?

Vyyhdin keskiössä ovat Australialainen ugg-kenkien valmistaja UGG Since 1974 ja Yhdysvalloista kotoisin oleva kenkäjätti Deckers Outdoor Corporation.

Australiassa uggeja valmistavia merkkejä on useampi, mutta UGG Since 1974 on yksi alkuperäisistä ja ollut viimeisen vuosikymmenen lakitaistelussa Deckers Outdoor Corporationin kanssa, jonka valmistamat nykyiset The UGG®-kenkäni ovat.

UGG Since 1974 kertoo kotisivuillaan, ettei merkin kengillä ole mitään tekemistä Deckers Outdoor Corporationin kanssa, joka myy uggeja Australian ja Uuden-Seelannin ulkopuolella tavaramerkillä suojatulla nimellä.

Ainakin Deckers Outdoor Corporationin ja UGG Since 1974 kengät näyttävät verkkokauppojen kuvissa aivan identtisiltä omaan silmääni.

Eron huomaa oikeastaan vain kenkien kantapään yläpuolella olevasta logosta. Australialaisissa logossa luki ennen UGG Since 1974. Uusissa talvisaappaissani lukee vain Ugg niin, että ensimmäinen G-kirjain on muita kirjaimia hiukan isompi.

Tältä Deckers Outdoor Corporationin lampaannahkaiset The UGG®-merkkiset kengät näyttävät.Shutterstock

Merkkien nimet ja logot ovat tosiaan helposti asiakasta harhaanvieviä. Itselleni totuuden valkeneminen oli yllättävän paha pilleri nieltäväksi. Tuntui, että olin kalliilla ostanut itselleni jotain feikkiä.

Mielikuvissani olin luullut ostaneeni palan australialaista kulttuuria, mutta sainkin kiinalaista tehotuotantoa höystettynä jenkkiläisellä ahneudella.

Lue myös: Toimittaja hankki lasten kantorepun Temusta ja teki järkyttävän havainnon

Surffareiden tohvelit

Miksi eri kenkämerkkien sekavat nimet? Kaikki perustuu yleistyksiin, brändinimiin ja rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lampaannahkaiset ja usein lampaanvillalla vuoratut buutsit ja tohvelit alkoivat nousta suosioon Australiassa jo vuosikymmeniä sitten paikallisten surffareiden jaloissa. Lampaannahkaisia jalkineita tosin on käytetty jo kauan aiemminkin.

1970-luvulla uggit olivat asettuneet olennaiseksi osaksi Australian katukuvaa aivan kuin Marimekon verhot joka toiseen suomalaiseen kotiin. Kenkiä oli alettu myös myydä ulkomaille, kun australialaiset valmistajat aloittivat yhteistyön kansainvälisten jakelijoiden kanssa.

UGG Since 1974 -merkin perustivat Sydneystä kotoisin oleva pariskunta Arthur ja Faye Springthorpe. Yritys on muuten edelleen perheomistuksessa ja nykyisin sitä luotsaa lapsenlapsi Todd.

Siinä kohtaa maailmalla oli jo selkeästi hyväksytty, että "ugg" oli sanana yleistynyt tarkoittamaan mitä tahansa lampaannahkaista saapasta.

Lue myös: Sheinin ja Temun tuotteista löytyi myrkyllisiä aineita

Myynti Yhdysvaltoihin

Kun kiinnostus uggeja kohtaan alkoi levitä rapakon toisellekin puolelle, eräs australialainen Brian Smith perusti oman bisneksensä ja alkoi myydä aussien suosimia lampaannahkaisia kenkiä jenkeille Yhdysvalloissa.

Lopulta Smith kuitenkin myi oikeutensa Yhdysvalloissa valmistamiensa kenkiensä tavaramerkkiin. Muutaman mutkan kautta oikeudet päätyivät kenkäjätti Deckers Outdoor Corporationin käsiin.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

1990-luvun lopussa Deckers Outdoor Corporation haki ja sai onnistuneesti vielä vahvemman suojan The UGG®-tavaramerkille, kertoo Business Insider. Käytännössä se tarkoitti, että se omisti sanan ugg. Sitä eivät muut merkit saisi käyttää myynnissä ja markkinoinnissa, eivät edes australialaiset alkuperäiset merkit, mukaan lukien UGG Since 1974.

Uggeja myydään nykyisin monia erilaisia, esimerkiksi tällaisia aamutohveleita.Shutterstock

Jo 1990-luvun lopulta asti australialaiset merkit ovat taistelleet Deckers Outdoor Corporationin kanssa eri ugg-termien käyttöoikeuksista.

Australiassa tilannetta on kutsuttu Daavidin ja Goljatin taisteluksi, mikä kuvastaa oikeustaisteluiden eri osapuolten mittasuhteita.

Lopulta Australian paikallinen lainsäädäntö päätti, että termit UGG, UGG boots, UGH boots ja muut vastaavat termien johdannaiset eivät voi olla yksittäisen merkin omistuksessa olevia nimiä.

Päätöksen myötä Deckers Outdoor Corporation menetti yksinoikeutensa kyseiseen termiin Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Muualla maailmassa se sai kuitenkin pitää tavaramerkkinsä The UGG®.

Osittain sen takia Ugg Since 1974 -merkin liikkeitä ei löydy muualta maailmasta ja nykyisin sen kenkiä saa ulkomaille tilattua vain sen kotisivuilta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Australiasta tilatut kengät valmistetaan tilausperiaatteella, eli mistään pikamuodista ei ole kyse. Kenkien valmistus jokaisen asiakkaan tarpeisiin vie viikkoja, kun niitä valmistetaan käsin työpajoilla, ei massatuotantoon erikoistuneissa tehtaissa.

Myös niiden kuljetus ja toimitus toiselta puolelta maailmaa Suomeen voi kestää. Redditissä useat käyttäjät ovat kertoneet, että tilattujen kenkien toimitus on viivästynyt jopa kuukausilla.

Lue myös: Temun ja Sheinin aggressiivinen markkinointi luo paineita ostaa somehehkutettuja tuotteita

The UGG®

Noin kymmenen vuotta sitten Deckers Outdoor Corporation haastoi Ugg Since 1974 -merkin jälleen oikeuteen sanasta "ugg". Oikeustaistelusta ovat uutisoineet useat mediat, muun muassa New York Post.

Hiljattain UGG Since 74 ilmoitti katkeransuloisesti hävinneensä oikeustaistelussa niin, että jatkossa ulkomaille myytävät merkin kengät voi tunnistaa logosta "Since 74". Nimestä putosi siis "Ugg" pois.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Omistaja Todd julkaisi aiheesta videon sosiaalisessa mediassa:

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Ilmeisesti oikeustaitelu valtavan kenkäjätin ja australialaisen perheyrityksen välillä tulee vielä jatkumaan.

Käsityö vai tehdasvalmisteinen?

Hinta kiinnostaa tässä varmasti monia. Yllättäen Australiasta tilatut kengät eivät oikeastaan maksa merkittävästi enemmän kuin Kiinassa valmistetut yhdysvaltalaisen kenkäjätin kengät.

Maksoin omista uggeistani viime talvena 257,90 euroa. Australiasta tilatut olisivat nyt maksaneet toimituksen kanssa muutamaa senttiä vajaat 180 euroa. Toki hintaan olisi tullut vielä tullit päälle.

Ymmärrättekö nyt, miksi minua harmittaa?

Australiasta tilatut uggit sattuivat kestämään omassa käytössäni huomattavasti pidempään. Ne pysyivät ryhdikkäinä ja vasta viimeisenä parina talvena alkoivat irvistämään. Tältä uudet uggini näyttävät yhden ja puolen talven jälkeen:

Vuoden käytön jälkeen kengät ovat menettäneet jo ryhtinsä.

Onko tällä loppupeleissä mitään väliä? Se on varmasti jokaisen ostajan päätettävissä.

Australialaiset uggit ovat paikallista käsityötä ja osa tekijöistä on ollut mukana toiminnassa merkin alkuajoista saakka. Kiinassa valmistetut uggit tuskin yltävät standardeiltaan samaan.

Sosiaalisessa mediassa on myös useita jenkkiversioiden puolustajia. Monen silmään ne esimerkiksi näyttävät tuotekuvissa nätimmiltä. Keskustelua on myös ollut siitä, että vielä 10 vuotta sitten jenkkibrändin The UGG®-kengät olivat parempilaatuisempia kuin tänä päivänä.

Moni saattaa myös miettiä sitä, kuinka ekologista on tilata toiselta puolelta maailmaa talvikengät. Toisaalta kyllähän ne The UGG®-merkinkin kengät valmistetaan muun muassa Kiinassa, Vietnamissa ja Filippiineillä. Nekin ovat maantieteellisesti aika kaukana täältä kotipuolesta.

Nykyisten uggieni kutsuminen feikeiksi voi tähän maailmanaikaan kuulostaa vähän liioittelulta ja oikeastaan väärältäkin, kun teknisesti kyseinen merkki omistaa lähes maailmanlaajuisesti brändinimen The UGG®. Laatuun pettyneenä asiakkaana tunnen kuitenkin oloni jotenkin harhaanjohdetuksi.

Lue myös:

Katso myös: Mistä tunnistaa laadukkaan kengän?

6:13 Mihin asioihin kengissä kannattaa kiinnittää huomiota?

Lähteet: New York Post, Business Insider, 9now.nine.com.au, UGG Since 1974, @uggsince1974/TikTok, Reddit1 ja Reddit2