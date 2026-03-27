Vantaalaisen Josan tapauksessa Vinted perui koko lenkkarikaupat, mutta kun Josa pyysi uutta selvityspyyntöä, vastaukset olivat lähinnä automaattiviestejä. Asia ei edennyt, ja ostaja sai pitää lenkkarit sekä Vintedin hyvityksen, kun Josa puolestaan jäi ilman kenkiä ja maksua niistä.
– Torissa on tehty tietoinen päätös pitää ihminen prosessissa mukana, Tuomisto toteaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiistanalaiset tapaukset ja reklamaatiot käsittelee aina oikea ihminen.
– Ihminen kykenee arvioimaan kuvia, kuitteja, dokumentteja ja kauppakumppanien välistä viestinvaihtoa kontekstissa, johon kone ei kykene ainakaan tällä hetkellä riittävän hyvin. Toistaiseksi tekoäly on surkea tuomari tällaisissa riitatilanteissa.
Tuomisto antaa esimerkin tilannetajusta, johon ihminen kykenee.
– Jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että on matkoilla eikä pysty heti toimittamaan ostokuittia aitouden todistamiseksi, niin siinä aikataulussa pystytään joustamaan. Emme tietenkään halua turhaan pitkittää selvitystä.
Vinted vaatii lisätodisteiden toimittamista kahdessa päivässä.
Tuomisto korostaa, että luottamus myyjän ja ostajan välillä on tärkeää.
– Käytetyn tavaran kaupassa luottamus on epäonnistuessaan pullonkaula, mutta onnistuessaan polttoainetta, Tuomisto muotoilee.
Pullonkaula siinä mielessä, että pelko huijatuksi tulemisesta voi estää kauppojen teon alustalla kuin alustalla. Polttoainetta taas siinä mielessä, että onnistumiset ruokkivat uusiin kauppoihin.
Käytetyn tavaran kauppa ei ole pieni ilmiö
Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin se, että Vintedin tulo markkinoille ja sen laajasti näkyvä markkinointi muistuttaa, että on myös muita vaihtoehtoja kuin ostaa tavara uutena.
Viime vuonna Kaupan liitto selvittikin, että Suomi on maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa. Liiton tutkimuksen mukaan 66 prosenttia suomalaisista oli ostanut vuoden aikana käytettyjä tavaroita.
Suurin osa käytetyistä tavaroista (yli 60 prosenttia) liikkuu myyjältä ostajalle jonkin kauppa-alustan välityksellä. Suosituin on Tori.fi, toisena Facebook-ryhmät ja kolmantena Vinted, liitto selvitti.
Käytetyn tavaran myynnin ja ostamisen suosioon on Tuomiston mukaan kolme syytä: rahan säästäminen, rahan tienaaminen sekä ympäristö.
Tori.fin omistaa Vend Marketplaces (aiemmin Schibsted Marketplaces), joka on osa MTV:n omistavaa Schibsted-konsernia.
Joonas Mustonen työskentelee MTV Uutisissa etusivu- sekä uutistoimittajana. Mustonen seuraa laajasti uutisia ja ilmiöitä meillä Suomessa ja muualla maailmassa. Mustoseen voit olla yhteydessä sähköpostitse joonas.mustonen@mtv.fi.