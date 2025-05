Voi kuvotus, mitä Emma löysi nuudeleistaan – sitten hän avasi toisen pussin ja kauhistui jälleen: "Liemessä lillui useita"

Virtasalmella asuva Emma Pelkonen menetti ruokahalunsa nähtyään, mitä hänen nuudelinsa sisälsivät.

Pelkonen kertoo MTV Uutisille ostaneensa Prismasta Mama-tuotemerkin nuudeleita. Pakkaukseen oli kuitenkin jotenkin päätynyt ei toivottuja vieraita.

– Olin tekemässä kanakeittoa ja sieltä tuli sellaisia mustia asioita näkyviin.

Pelkonen havaitsi kauhukseen, että liemessä lillui useita ötököitä. Hän ihmetteli, mistä ötökät olivat liemeen tulleet.

– Avasin toisen nuudelipaketin ja laitoin sen ihan puhtaaseen veteen, niin sieltä niitä ötököitä taas löytyi. Ne tulivat nuudelien mukana olevista maustepusseista, jotka sekoitetaan nuudeleiden sekaan.

Pelkonen kertoo, että hänen avaamansa kaksi nuudelipakettia sisälsivät useita ötököitä. Pelkosen mukaan liemessä lilluneet ötökät veivät tehokkaasti ruokahalun.

– Olihan se aika erikoinen juttu, eikä ole tullut enää sen jälkeen nuudeleita ostettua.

Pelkonen kertoo tapauksen sattuneen viime tammikuussa. Hän kertoo laittaneensa tapauksesta välittömästi reklamaatiot S-ryhmälle ja Mama-nuudelien maahantuojalle.

– S-ryhmä sanoi, että he ottavat vastaan vain omien tuotteidensa reklamaatiot. Mama-nuudeleilta ei ole kuulunut mitään, Pelkonen kritisoi.

S-ryhmä: Ei tietoa ötökkähavainnoista

Sari Ristaniemi S-ryhmän laadunvarmistuksesta kertoo MTV Uutisille, että kyseisenlaisia ötökkätapauksia ei ole tullut hänen tietoonsa.

– Voi tietenkin käydä niin, että asiakkaan palaute menee suoraan tavarantoimittajalle tai valmistajalle ja sitten me emme aina välttämättä niistä tiedä.

Ristaniemi sanoo, että mikäli tulee tieto esimerkiksi ruokatuotteesta löytyneistä ötököistä, niin selvitykset lähtevät heti käyntiin ja tilanne tarkastetaan välittömästi virheen selvittämiseksi.

– Me otamme laajasti näytteitä ja pysäytämme tuotteet. Kun on kyse kuivatuotteista, niin voimme pysäyttää varastoille toimitukset, tutkia ne ja vapauttaa ne jakeluun vasta sitten kun ollaan varmoja, että sitä (hyönteisiä tms.) ei ole enää toimituksissa.

Ötökät nuudeleista löytänyt Peltonen kertoo pettyneensä, että hänen tekemäänsä reklamaatiota ei hänen käsityksensä mukaan viety eteenpäin S-ryhmän tai nuudelien maahantuojan toimesta. Ainakaan hän ei ole saanut vastausta reklamaatioonsa.

Ristaniemi toteaa, että velvollisuus reagoida reklamaatioihin kuuluu ensisijassa maahantuojalle.

– Tässä tapauksessa myymälä oli ohjeistanut asiakasta olemaan suoraan (yhteydessä maahantuojaan) ja se on kaikkein paras vaihtoehto, koska silloin reklamaatio menee suoraan sille taholle, joka tuotteen tuo markkinoille. Myymälämme voivat myös välittää palautteen maahantuojalle asiakkaan puolesta mikäli asiakas näin toivoo. Henkilökuntaamme koulutetaan asiakaspalautteiden hoitamiseen säännöllisesti.

Ristaniemi sanoo, että S-kuluttajaneuvonta palvelee ryhmän omien merkkien tuotteissa. Hän toteaa, että mikäli kuluttajaneuvontaan tulee reklamaatiota muista kuin ryhmän omista merkeistä, niin tavarantoimittajan suuntaan käynnistetään tällöinkin varmistusmenettelyitä.

Ristaniemi kertoo kuulleensa vain harvoin tilanteista, joissa asiakkaan reklamaatioon ei olla palattu.

Nuudelien maahantuoja: Tuotevirheistä ei juurikaan palautetta

Mama-nuudeleita maahantuovan Tianmar Oy:n toimitusjohtaja Marko Unhola kertoo MTV Uutisille, että tuotevirheistä ei ylipäänsä ole juurikaan tullut palautetta.

– Mitä historian saatossa on tullut ilmoituksia tuotevirheistä, niin yleensä siitä, että sieltä puuttuu se öljymaustepakkaus, Unhola toteaa.

Unhola kertoo, että hyönteisten ja tuholaisten mahdollisuuteen on nuudelien valmistus- ja kuljetusketjussa varauduttu. Esimerkiksi Suomen päässä toimii tuholaistorjuntaan erikoistunut yritys. Yrityksellä on käytössään automaattiset laitteet, jotka lähettävät suoraan viestin, jos tuhoeläinhavaintoja tulee.

– Sitten kun ne tarkastetaan, pitää pöytäkirjaan merkitä, mitä on löytynyt ja ovatko ne sellaisia, että tarvitsee toimenpiteisiin ryhtyä.

Unhola ei osaa tarkkaan sanoa, miksi Pelkonen ei saanut vastausta ötököitä koskevaan reklamaatioonsa. Hänen mukaansa reklamaatiot lähtevät eteenpäin saman tien ja hyvityksenä voidaan antaa lahjakortti.

– Kyllä reklamaatio lähtee heti tuotteen LOT-numerosta (erätunnuksesta) liikkeelle. Se on normaali käytäntö kaikilla. Se on rutiiniprosessi. Erätunnuksilla ja parasta ennen -päiväyksillä löydetään se tarkka aika, milloin ne on tehty ja mihin ne ovat lähteneet.