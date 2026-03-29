Helsingin Malminkartanon vanhusmurha puhutti Rikospaikan Murharyhmää.

26-vuotias mies hyökkäsi toissa keskiviikkona 79-vuotiaan miehen kimppuun ja puukotti tämän hengiltä. Tekijä ja uhri eivät tunteneet toisiaan.

Poliisin mukaan tekotapa oli erityisen raaka ja julma. Vangittuna olevaa 26-vuotiasta epäillään murhasta.

– Äärettömän inhottava ja vastenmielinen teko, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala sanoi.

– Henkirikosten määrä on laskenut, mutta yliraaka tekotapa on yleistynyt. Ei tässä paniikkiin ole syytä, mutta on toki syytä olla huolestunut siitä, voiko tällainen kehitys jatkua, vanhempi strateginen neuvonantaja Jari Kinnunen totesi.

Helsingin poliisin murharyhmän entinen päällikkö Kari Tolvanen muistuttaa, että nykyään kaduilla liikkuu ylipäänsä entistä enemmän päihteiden sekakäyttäjiä.

– Siinä mielessä katukuva on mennyt vähän vaarallisempaan suuntaan, kun ihmiset harhoissaan tekevät näitä juttuja, Tolvanen sanoi.

Erittäin harvinaista Suomessa

Harvinaista silti on, että täysin sivullinen joutuu henkirikoksen uhriksi.

– Noin 80 prosenttia tapauksista on sellaisia, joissa osapuolet tuntevat toisensa ja noin 10 prosenttia sellaisia, joissa he eivät tunne toisiaan, Rainiala sanoi.

– On edelleen hyvin harvinaista, että täysin tuntematon tulee ja tappaa tai murhaa kadulla, Kinnunen totesi.

KRP selvittää paraikaa, saattoiko vanhusmurhasta epäilty murhata myös postinjakajanaisen Vantaalla marraskuussa 2022. Siinäkin tekotapa oli erityisen raaka ja julma ja tekopaikat eivät sijaitse kovinkaan kaukana toisistaan.