MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta sunnuntaina 29. maaliskuuta 2026.
Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein.
Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä muihin kohteisiin Lähi-idässä.
Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt
- Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat.
- Iran on kiistänyt suorat keskustelut, mutta myöntänyt viestinvaihdon välittäjävaltioiden kautta.
- Trumpin mukaan Yhdysvallat lykkää iskujaan Iranin voimalaitoksiin 10 päivällä.
Sunnuntai 29. maaliskuuta
6.57: Iranin vallankumouskaarti uhkaa iskeä yhdysvaltalaisiin yliopistoihin Lähi-idässä
Kaarti esitti uhkauksensa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Israelin iskut tuhosivat kaksi iranilaista yliopistoa.
Vallankumouskaarti vaati iranilaismediassa julkaistussa lausunnossa Yhdysvaltoja tuomitsemaan yliopistoihin kohdistuneet iskut maanantaihin mennessä.
6.29: Washington Post: USA valmistautuu viikkoja kestäviin maaoperaatioihin Iranissa
Yhdysvaltain puolustusministeriö valmistautuu viikkoja kestäviin maaoperaatioihin Iranissa, kertoo Washington Post viranomaislähteisiinsä viitaten.