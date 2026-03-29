Yhdysvalloissa ainakin kahdeksan miljoonaa ihmistä osallistui lauantaina presidentti Trumpin hallinnon vastaisiin mielenosoituksiin, kertoivat No Kings -mielenosoitusten järjestäjät.
Järjestäjien mukaan lauantaina järjestettiin yli 3 300 presidentti Donald Trumpin hallinnon vastaista tapahtumaa kaikissa 50 osavaltiossa. Osallistujia oli noin miljoona enemmän kuin edellisissä mielenosoituksissa viime vuoden lokakuussa.
Protesteissa vastustettiin esimerkiksi maahanmuuttopoliisi ICE:n toimia, Trumpin hallinnon maahanmuuttopolitiikkaa sekä Yhdysvaltain sotaa Irania vastaan.
Suurin huomio Minnesotassa
Kyseessä oli kolmas kerta alle vuoden sisään, kun Yhdysvalloissa osoitettiin mieltä osana No Kings -protesteja. Mielenosoitukset ovat kuuluneet osanottajamäärältään maan historian suurimpiin rauhanomaisiin yhden päivän mielenosoituksiin.
Protestien lippulaivatapahtuma järjestettiin Minneapolisin ja Saint Paulin kaupunkien muodostamalla metropolialueella Minnesotassa.
ICE:n agentit surmasivat kuluneena talvena Minneapolisissa operaatioidensa yhteydessä kaksi yhdysvaltalaista siviiliä.