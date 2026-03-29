Britannian Derbyssä useita ihmisiä on loukkaantunut autoilijan ajettua väkijoukkoon, kertoo paikallinen poliisi.
Poliisin mukaan teko tapahtui kaupungin keskustassa lauantai-iltana. Turmassa loukkaantui useita ihmisiä, joista osa vakavasti. Poliisi ei kertonut tarkkaa loukkaantuneiden lukumäärää.
Pian tapahtuneen jälkeen poliisi pysäytti ajoneuvon, jonka epäillään olleen osallisena turmaan. Poliisin pidättämä ajoneuvon kuljettaja on kolmekymppinen mies.
Poliisi kertoi sulkeneensa kokonaan tapahtumapaikan kadun ja on kehottanut välttämään alueella liikkumista, vaikka varsinaista uhkaa ei enää olekaan.