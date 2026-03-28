Lotossa oli tänään tarjolla 4 000 000 euron potti. Arvonnassa löytyi yksi täysosuma.
Veikkaus kertoo, että voittorivi on pelattu Kangasalan Prismassa.
– Voitto osui yhdelle asiakkaalle. Suuret onnittelut tälle uudelle suomalaiselle lottomiljonäärille! Voittaja on lämpimästi tervetullut juhlistamaan onnenpotkuaan Veikkauksen pääkonttorille perinteisille suurvoittajakahveille Miljonäärisalonkiin, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Kangasalan Prismassa rivinsä pelannut voittaja saa neljän miljoonan euron voittonsa kolmen viikon karenssiajan päätyttyä.