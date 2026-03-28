Kevään pudotuspelien sensaatiopelaaja Ässien Sakari Kostilainen jatkoi upeita otteitaan SM-liigan puolivälierissä.
Tulokaskauttaan SM-liigassa pelaava Kostilainen iski puolivälieräavauksessa kaksi maalia SaiPan verkkoon. Jälkimmäinen osuma syntyi vasta neljännessä jatkoerässä ja siivitti Ässät komeaan 3–2-vierasvoittoon.
Ottelun jälkeiseen haastatteluun saapui väsynyt, mutta onnellinen sankari.
– Pitkä matsi. Nyt mä haluan nopeasti kotiin, niin otetaan nopeasti tämä haastattelu, Kostilainen nauroi pelin jälkeen.
SM-liigahistorian kolmanneksi pisimmäksi otteluksi venynyt taisto vaati veronsa pelaajilta. Kostilainen itse keräsi erätauoilla energiaa erityisellä tavalla.
– Vedin pari kokista ja yhden palan pepperonipitsaa viimeisellä erätauolla. Normitankkausta vain. Sillä mentiin tänään, Kostilainen sanoi.
– Aika paljon painaa, mutta nyt saadaan pitsaa ja juhlia jengin kanssa.
Kostilaisen pelaajahaastattelu tehtiin aivan sankoin joukoin Lappeenrantaan matkustaneiden Ässät-fanien alla. Fanit intoutuivatkin huutamaan sankarinsa nimeä kesken haastattelun.