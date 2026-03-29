Tampereen Ilveksen ennakkoasema puolivälieräsarjassa kuopiolaista KalPaa vastaan herätti hieman ristiriitaa MTV Urheilun jääkiekkostudiossa, mutta yksi asia on varma: Ilveksen on lyötävä kryptoniittinsä.
Ilves–KalPa-sarjan asetelma on äärimmäisen herkullinen. KalPa kampesi Ilveksen lauluun kevään 2024 puolivälierissä ja toisti tempun viime vuonna välierissä. Molemmilla kerroilla Ilveksellä on ollut vielä kotietu, kuten nytkin.
Tästä huolimatta puolustavalla mestarilla KalPalla on sunnuntaina käynnistyvässä sarjassa niin sanotusti vähemmän hävittävää, sillä odotusarvot Ilvestä kohtaan ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Himoittu finaalipaikka on kuitenkin kiertänyt, ja Ilveksen mestaruusodotus on kestänyt jo 41 vuotta.
Matias Mäntykivi (kultakypärä) on ollut Ilves-paidassa häviämässä kahdella edelliskaudella KalPalle pudotuspeleissä. Nyt hän saa kolmannen mahdollisuuden lyödä kuopiolaisnippu.NIKLAS PEHKONEN
Pudotuspelien kohdalla toistellaan usein sitä, ettei aiempien vuosien joukkueille ja sarjoille – eikä niiden tuloksille – tulisi antaa liikaa painoarvoa. MTV Urheilun Lasse Kukkosen mielestä seurojen välinen historia vaikuttaa.
Kukkonen muistaa omalta Kärpät-uraltaan kohtaamiset Tapparaa vastaan vuosina 2014–2016. Kärpät nujersi kirvesrinnat kahdesti peräkkäin 7. finaalissa, mutta taipui Tapparalle välierien seiskapelissä keväällä 2016.
Tuosta alkoi Tapparan valtakausi.