MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Pudotuspelien kohdalla toistellaan usein sitä, ettei aiempien vuosien joukkueille ja sarjoille – eikä niiden tuloksille – tulisi antaa liikaa painoarvoa. MTV Urheilun Lasse Kukkosen mielestä seurojen välinen historia vaikuttaa.

Matias Mäntykivi (kultakypärä) on ollut Ilves-paidassa häviämässä kahdella edelliskaudella KalPalle pudotuspeleissä. Nyt hän saa kolmannen mahdollisuuden lyödä kuopiolaisnippu.NIKLAS PEHKONEN

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tästä huolimatta puolustavalla mestarilla KalPalla on sunnuntaina käynnistyvässä sarjassa niin sanotusti vähemmän hävittävää, sillä odotusarvot Ilvestä kohtaan ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Himoittu finaalipaikka on kuitenkin kiertänyt, ja Ilveksen mestaruusodotus on kestänyt jo 41 vuotta.

Ilves–KalPa-sarjan asetelma on äärimmäisen herkullinen. KalPa kampesi Ilveksen lauluun kevään 2024 puolivälierissä ja toisti tempun viime vuonna välierissä. Molemmilla kerroilla Ilveksellä on ollut vielä kotietu, kuten nytkin.

Sairaudet ja taudit

06:45 Sairaudet ja taudit

– Se vaati tavallaan sen, että voitat sen kryptoniitin, sinä kohtaat sen silmästä silmään, Kukkonen totesi Liiga-studiossa torstaina, osoittaen sanansa tuolloin Tapparassa pelanneelle asiantuntijakollegalleen Pekka Saravolle .

Juttu jatkuu videon alla.

Saravo ei osannut asettaa suoraan puolivälieriin päässeestä Ilveksestä tai HIFK:n viiden ottelun trillerissä kaataneesta KalPasta kumpaakaan sarjan ennakkosuosikiksi. Kukkonen oli eri mieltä.