Kaksi kadonneeksi ilmoitettua humanitaarista apua Kuubaan toimittavaa alusta löytyivät lauantaina.
Meksikon laivasto kertoi perjantaina, että kaksi humanitaarista apua Kuubaan kuljettanutta purjevenettä on kadonnut.
Nyt laivoista vastaava avustusjärjestö kertoo Meksikon laivaston paikantaneen kadonneet purjeveneet.
Avustusjärjestö kertoi veneiden yhdeksänhenkisen miehistön olevan turvassa ja matkan jatkuvan suunnitellusti kohti Kuuban pääkaupunkia Havannaa. Yhdysvallat painostaa Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä muun muassa elintarvike- ja lääkepulaan saarivaltiossa.
Alukset lähtivät liikkeelle viime viikon perjantaina Kaakkois-Meksikosta. Meksikon laivasto kertoi torstaina alusten kadonneen.
Yhdysvaltojen rannikkovartiosto ilmoitti perjantaina, että laivat oli löydetty ja saatettu Kuuban aluevesille. Myöhemmin rannikkovartiosto perui ilmoituksen ja laivojen kohtalo jäi epäselväksi.