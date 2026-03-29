Lasse Lehtinen: Sotien syyllisyys. Jälkiviisaassa tarkastelussa (Otava 2026) 372 s.
Väinö Tanner on Lasse Lehtisen kotijumala. Ei siinä mitään, voisi historiastamme olla huonompikin sellainen.
Ja kun kirjailija, sosiaalidemokraattinen ex-poliitikko, media-alan moniottelija, FT Lehtinen kirjoittaa Tannerista, hän kirjoittaa myös Urho Kekkosesta (ja UKK-tutkija Juhani Suomesta).
Tanner (1881–1966) oli kiistämättä aikansa suomalaisen politiikan ja yhteiskunnan merkkimies. Senaattori, kansanedustaja, SDP:n puoluejohtaja, pääministeri ja ministeri, Elannon toimitusjohtaja, Suomen historian kuohuvimpina vuosikymmeninä.
Omat peruskoulu- ja lukiovuoteni osuivat 1970- ja 80-luvuille. Muistikuvani (joka hyvinkin voi olla haalistunut) on, ettei Tannerista paljoa puhuttu. Hän ei sopinut kylmän sodan ajan Suomeen.
Tanner kannessa ja keskeisimpänä hahmona
Tanner oli yksi sotasyyllisiksi tuomituista. Lehtisen kirjan otsikko puhuu yleisesti sotiin (talvi- ja jatkosota) syyllisistä, mutta kansikuvassa ainoa selkeästi tunnistettava on Tanner, astelemassa alas oikeudenkäyntipaikan Säätytalon portaita.
Kirja rakentuukin Tannerille. Hän, "näytelmän pääkonna", oli kahdeksasta sotasyyllismuskettisoturista merkittävin, on Lehtisen näkemys. Vaikka presidentti Risto Ryti on näkyvästi mukana, tulee välillä olo, että seitsemän muuta näyttelee sivuosaa. Toki syytettyjen poliittiset painoarvot vaihtelivat.
Tannerilla riitti poliittisia vihollisia
Lehtinen aloittaa, että sotasyyllisyysoikeudenkäynti lavastettiin, paljolti kotimaisin voimin ja kotimaasta lähtöisin. Tanner tuli saada pois lopullisesti Suomen politiikasta. Tanner ei lukeutunut Suur-Suomi-haihattelijoihin, vaan suhteellisen maltillisiin poliitikkoihin idänsuhteessaan, mutta tällä ei ollut merkitystä.