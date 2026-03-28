Illan lottoarvonnassa oli tarjolla 4 000 000 euron potti.
Oikea rivi oli: 7, 9, 13, 15, 17, 21 ja 33.
Lisänumero oli numero 30 ja plusnumeroksi arvottiin numero 9.
Arvonnassa oli yksi täysosuma.
Ensi viikolla loton potti on 1 000 000 euroa.
Illan lottoarvonnassa oli tarjolla 4 000 000 euron potti.
Oikea rivi oli: 7, 9, 13, 15, 17, 21 ja 33.
Lisänumero oli numero 30 ja plusnumeroksi arvottiin numero 9.
Arvonnassa oli yksi täysosuma.
Ensi viikolla loton potti on 1 000 000 euroa.
Jari Heikkilä työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut avaruuteen ja tieteeseen liittyviin aiheisiin.