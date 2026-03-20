Tappoepäily muuttui murhatutkinnaksi. Tekijä ei tiettävästi tuntenut uhriaan lainkaan.
Helsingin Malminkartanossa keskiviikkoiltana tapahtunutta iäkkään miehen puukotusta tutkitaan nyt murhana, kertoo poliisi.
Poliisi epäilee 1940-luvulla syntyneen miehen taposta 1990-luvulla syntynyttä miestä. Epäilty on poliisin hallussa ja poliisi tulee esittämään häntä vangittavaksi.
– Poliisi tutkii tekoa murhana. Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että teko on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Teossa on kohdistettu uhriin voimakasta väkivaltaa teräaseella tehdyn väkivallan lisäksi. Tämänhetkisen tiedon mukaan teon uhri ja epäilty eivät ole tunteneet toisiaan entuudestaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Korkalainen.
Puukotus tapahtui Malminkartanossa julkisella paikalla Luutnantintiellä juna-aseman lähellä. Puukotettu iäkäs mies kuoli tapahtumapaikalle elvytyksestä huolimatta.
Poliisi otti epäillyn miehen kiinni, eikä mies esittänyt vastarintaa.