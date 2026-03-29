HUS sulkee kipuklinikan: Tuhannet potilaat tietämättöminä hoitonsa tulevaisuudesta 7:30 Katso myös: Työmatkatapaturma aiheutti Anne Kahilalle vakavan kipusairauden. Nyt hän pelkää, että jää vaille moniammatillista hoitoa ja laitostuu. Julkaistu 29.03.2026 06:29 Nelli Hyttinen nelli.hyttinen@mtv.fi

HUSin omistama Ortonin kipuklinikka sulkee ovensa lopullisesti maaliskuun lopussa. Tuhannet potilaat odottavat edelleen tietoa hoitojensa tulevaisuudesta. Anne Kahila, 50, sairastaa vaikeaa levinnyttä CRPS-kipusairautta, joka rajoittaa hänen toimintakykyään niin merkittävästi, ettei hän pysty ottamaan ruokaa jääkaapista ilman omaishoitajana toimivan miehensä apua. HUSin omistaman yksityisen Ortonin kipuklinikan moniammatillisen hoidon ansiosta Anne pystyy kuitenkin edelleen elämään kotonaan, eikä ole invalidisoitunut siten, että tarvitsisi laitoshoitoa. Tilanne on kuitenkin vaarassa muuttua, sillä Annea hoitanut kipuklinikka sulkee ovensa lopullisesti maaliskuun viimeisenä päivänä, eikä kukaan osaa kertoa, kuka Annen hoidosta sen jälkeen vastaa. Anne sairastui CRPSään, kun tuntematon mies ajoi polkupyörällä hänen päällensä ja poistui paikalta. Katso Annen tarina yllä olevalta videolta. Kipuklinikan sulkemisen taustalla on HUSin päätös keskittää pahoin ruuhkautunut tekonivelleikkaustoiminta Ortoniin. – Huolestuttavaa tässä on, että päätöksenteossa ei ole otettu millään tavalla kipupotilaita huomioon, kertoi Kompleksinen kaksikko -potilasjärjestön puheenjohtaja Karla-Maria Toiviainen tilanteesta Huomenta Suomessa. Tuhannet potilaat tietämättöminä Käytännössä Orton on hoitanut vuosittain muutamia tuhansia kroonista kipua sairastavia potilaita kaikilta hyvinvointialueilta.

Todellisuudessa potilaskontaktien määrä on tätäkin suurempi, kertoo Ortonin toimitusjohtaja Mika Paavola MTV Uutisille.

Suomessa kroonista kipua sairastavia on kaikkiaan noin 1,6 miljoonaa. Heistä noin 300 000 sairastaa vakavaa kroonista kipua.

Nyt iso joukko näistä potilaista on epätietoisia siitä, kuka heidän hoidostaan vastaa maaliskuun jälkeen.

Ortonin toimitusjohtaja Mika Paavola ja ylilääkäri Kristiina Kokkonen kertovat, että kroonisia kipupotilaita hoidetaan Suomessa kipuklinikoilla, keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa.

– Mutta varsinkin tietyssä osassa Suomen hyvinvointialueilla kivunhoidonpalvelut erikoissairaanhoidossa voivat olla aika vaatimattomia ja riittämättömiä, Paavola kertoo.

Hänen tietojensa mukaan osassa isoimmistakin keskussairaaloista kroonisen kivun hoito voi olla yhden ihmisen varassa.

Sen lisäksi, että resursseja hoitoon voi olla rajallisesti, on myös osaaminen usein rajallista.

– Laajemmassa kuvassa meillä on julkisen terveydenhuollon puolella kroonisen kivun hoidossa jäätävä osaamispula, kertoi Karla-Maria Toiviainen Huomenta Suomessa.

– Tämä johtuu siitä, että lääketieteellisissä tiedekunnissamme ei opeteta kroonisesta kivusta ja sen hoidosta tarpeeksi.

Esimerkiksi Anne Kahilan hoito siirrettiin HUSin kipuklinikalta yksityiselle Ortonin kipuklinikalle siksi, ettei osaaminen julkisella puolella hänen sairautensa hoitoon riittänyt.

HUS ei kommentoi

Ortonin toimitusjohtajan Mika Paavolan mukaan ne potilaat, jotka ovat tähän asti saaneet hoitoa Ortonista, tulee jatkossa hoitaa hyvinvointialueiden perusterveydenhuollossa ja sairaaloissa.

Toinen vaihtoehto on, että hyvinvointialue ostaa hoidon toiselta yksityiseltä palveluntarjoajalta.

HUS ei ole kommentoinut MTV Uutisille, mikä taho Ortonin kipuklinikan potilaiden hoidosta voisi jatkossa vastata.

Ortonin toimitusjohtajan Mika Paavolan mukaan Orton on pyrkinyt aktiivisesti selvittämään kipuklinikan jatkamisen mahdollisuuksia useiden eri tahojen kanssa siitä asti, kun HUS ilmoitti lakkauttavansa kipuklinikan toiminnan Ortonissa.

– Meillä on ollut takaraja, jota ennen olemme pyrkineet informoimaan potilaita. Sitä on jouduttu siirtämään moneen kertaan. Vielä sitä ratkaisua ei ole, vaikka maaliskuun viimeinen päivä on jo tosi lähellä.

Karla-Maria Toiviainen painottaakin, että kipukroonikot ovat merkittävän suuri potilasjoukko, joka HUSin olisi pitänyt päätöksenteossaan huomioida.

– Me emme ole mikään pieni ryhmä. Meitä on enemmän kuin diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja ja syöpää sairastavia yhteensä. Kyllä pitäisi kiinnostaa vähän enemmän meidän asiamme myös.

10:09 Kroonisen kivun hoidon tilanteesta ja haasteista Huomenta Suomessa keskustelemassa potilasyhdistys Krooninen kaksikko ry:n puheenjohtaja Karla-Maria Toiviainen sekä Orton kipuklinikan ylilääkäri Kristiina Kokkonen.

Nelli Hyttinen MTV Uutiset

HUSin päätös pelottaa kipupotilaita | MTV Uutiset