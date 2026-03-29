HUSin omistama Ortonin kipuklinikka sulkee ovensa lopullisesti maaliskuun lopussa. Tuhannet potilaat odottavat edelleen tietoa hoitojensa tulevaisuudesta.
Anne Kahila, 50, sairastaa vaikeaa levinnyttä CRPS-kipusairautta, joka rajoittaa hänen toimintakykyään niin merkittävästi, ettei hän pysty ottamaan ruokaa jääkaapista ilman omaishoitajana toimivan miehensä apua.
HUSin omistaman yksityisen Ortonin kipuklinikan moniammatillisen hoidon ansiosta Anne pystyy kuitenkin edelleen elämään kotonaan, eikä ole invalidisoitunut siten, että tarvitsisi laitoshoitoa.
Tilanne on kuitenkin vaarassa muuttua, sillä Annea hoitanut kipuklinikka sulkee ovensa lopullisesti maaliskuun viimeisenä päivänä, eikä kukaan osaa kertoa, kuka Annen hoidosta sen jälkeen vastaa.
Anne sairastui CRPSään, kun tuntematon mies ajoi polkupyörällä hänen päällensä ja poistui paikalta.
Kipuklinikan sulkemisen taustalla on HUSin päätös keskittää pahoin ruuhkautunut tekonivelleikkaustoiminta Ortoniin.
– Huolestuttavaa tässä on, että päätöksenteossa ei ole otettu millään tavalla kipupotilaita huomioon, kertoi Kompleksinen kaksikko -potilasjärjestön puheenjohtaja Karla-Maria Toiviainen tilanteesta Huomenta Suomessa.
Tuhannet potilaat tietämättöminä
Käytännössä Orton on hoitanut vuosittain muutamia tuhansia kroonista kipua sairastavia potilaita kaikilta hyvinvointialueilta.