MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa Iranin ja Lähi-idän tilannetta lauantaina 28. maaliskuuta 2026.
Sota Lähi-idässä alkoi helmikuun lopussa, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat ilmaiskut Iraniin ja tappoivat Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein.
Iran on vastannut iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltojen tukikohtiin sekä muihin kohteisiin Lähi-idässä.
Tärkeimmät käänteet Lähi-idän tilanteessa nyt
- Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat.
- Iran on kiistänyt suorat keskustelut, mutta myöntänyt viestinvaihdon välittäjävaltioiden kautta.
- Trumpin mukaan Yhdysvallat lykkää iskujaan Iranin voimalaitoksiin 10 päivällä.
Lauantai 28. maaliskuuta
7.08: 12 yhdysvaltalaissotilasta haavoittui Iranin iskussa Saudi-Arabian tukikohtaan
Yhdysvaltain viranomainen kertoi Suomen aikaan noin kahdelta yöllä Reutersille, että 12 yhdysvaltalaista sotilasta haavoittui Iranin sotilasiskussa Prinssi Sultanin lentotukikohtaan Saudi-Arabiassa. Kaksi heistä loukkaantui vakavasti.
Yli 300 yhdysvaltalaissotilasta joukkoa on haavoittunut Iranin vastaisen sodan alettua 28. helmikuuta. Aiemmin perjantaina Yhdysvaltain armeija ilmoitti, että 273 heistä oli jo palannut palvelukseen. Kolmetoista yhdysvaltalaista sotilasta on saanut surmansa konfliktissa.
6.45: Israelin armeija ilmoittaa havainneensa ohjuksen laukaisun Jemenistä
Israelin armeija ilmoitti lauantai-aamuna tunnistaneensa Jemenistä laukaistun ohjuksen. Kyseessä on ensimmäinen Jemenistä laukaistu ohjus sodan puhkeamisen jälkeen.