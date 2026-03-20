Nykyään 26-vuotiaalla Helsingin Malminkartanon murhaepäilyllä on taustallaan useita rikoksia.

Malminkartanon murhasta epäilty on aiemmin tuomittu useista huumausainerikoksista sekä pahoinpitelyistä.

Poliisi epäilee 1940-luvulla syntyneen miehen taposta 1990-luvulla syntynyttä miestä. Epäilty on poliisin hallussa ja poliisi tulee esittämään häntä vangittavaksi.

Puukotus tapahtui Malminkartanossa julkisella paikalla juna-aseman lähellä toissapäivänä keskiviikkona. Puukotettu iäkäs mies kuoli tapahtumapaikalle elvytyksestä huolimatta. Tekoa tutkitaan murhana.

Pahoinpiteli naisystäväänsä

Nykyään 26-vuotias mies tuomittiin vuonna 2023 yli kahden vuoden vankeusrangaistukseen naisystävänsä pahoinpitelystä sekä törkeästä pahoinpitelystä saman syksyn aikana Helsingissä 2023.

Naisystävä kertoi, että mies oli luullut naisen vieneen hänen lääkkeensä ja luulleen näiden olevan naisella. Mies oli hakenut keittiöstä veitsen ja viiltänyt häntä käsivarteen, vatsaan ja jalkaan. Lisäksi mies oli polttanut naisen ihoa tupakalla.

Nainen oli joutunut ontumaan viisi päivää viiltojen takia ja niistä oli jäänyt arpia.

Nainen kiisti vieneensä miehen tavaroita.

Toinen pahoinpitely oli tapahtunut sen jälkeen, kun naisen entinen poikaystävä oli soittanut tälle tuntemattomasta numerosta. Mies oli tullut naisen perässä vessaan pesäpallomailan kanssa ja lyönyt naista useaan kertaan otsaan tai päähän.

Nainen kertoi kaatuneensa kylpyhuoneen ammeeseen ja menettäneen tajuntansa. Hän kertoi olleensa tajuttomana noin tunnin ajan.

Naisen virottua mies oli vielä lyönyt tätä veitsellä käsivarteen.

Molempia tilanteita oli edeltänyt alkoholinkäyttö.

Oikeus piti naisen kertomusta uskottavana. Mies ei halunnut tulla oikeudessa kuulluksi eikä antanut vaihtoehtoista tapahtumankuvasta.

Oikeus tuomitsi miehen 2 vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen vuoden 2023 lopussa.

Sumutti kaasulla konduktöörejä

Mies tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2019 myös junan konduktöörien pahoinpitelystä ja pahoinpitelyn yrityksestä. Mies sumutti kaasusumuttimella yhtä konduktööriä ja yritti sumuttaa toista.

Malmin juna-asemalla tapahtuneessa välikohtauksessa hän osui kaasusumuttimella yhtä konduktööriä kaulaan ja käteen. Toinen teko jäi yritykseksi.

Konduktöörit kertoivat oikeudessa, että kaksi henkilöä olivat Malmin asemalla lähestyneet sanomatta mitään. Myöskään konduktöörit eivät olleet sanoneet mitään henkilöille.

Miehellä oli myös kaasusumuttimen lisäksi hallussa puukko sekä kannabista.

Hän ei kiistänyt pahoinpitelyjä "jos teot näkyvät valvontakameratallenteiden kuvissa ja jos hänet voidaan niistä tunnistaa".

Mies tuomittiin pahoinpitelystä, pahoinpitelyn yrityksestä, lievästä ampuma-aserikoksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta yhteensä 70 päiväsakkoon.

Huumausainerikoksia

Vuonna 2021 mies tuomittiin niin ikään Helsingissä huumausainerikoksesta, lievästä ampuma-aserikoksesta, pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta. Hänet määrättiin sakkoihin ja 40 päivän vankeusrangaistukseen.

Pahoinpitely liittyi siihen, että hän oli sumuttanut kaasusumuttimella toista henkilöä riitatilanteessa, joka oli saanut alkunsa puhelusta.

Mies on myös tuomittu huumausainerikoksesta vuonna 2020, kun hänen hallusta löydettiin kannabista ja ekstaasitabletteja. Tuomio on annettu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Hänellä oli myös hallussa metallikärjellä varustettu pamppu.