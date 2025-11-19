Lounais-Suomen poliisi toivoo, että Naantalin elokuinen mönkijäturma toimii varoittavana esimerkkinä nuorille.

Traktoriksi rekisteröity lavarakenteinen mönkijä kaatui kyljelleen elokuun alkupuolella Tuulensuunkadulla.

Mönkijän lavalla oli kaatumisen aikaan kyydissä viisi nuorta, jotka kaikki saivat eriasteisia vammoja.

Poliisi tutki tapahtunutta aluksi törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Tutkintanimike lieveni esitutkinnan aikana, ja mönkijän kuljettajaa epäillään nyt liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta.

Tutkinnanjohtaja, komisario Juhani Malmbergin mukaan poliisille on selvinnyt, että Naantalissa harrastettiin kesällä laajemminkin vaarallista huviajelua.

– Nyt nuoret oppivat niin sanotusti kantapään kautta, mitä vaaratekijöitä tällaiseen toimintaan liittyy. Matkustaja, älä mene lavalle, jos tiedät, että mönkijällä on tarkoitus lähteä liikkeelle. Kuljettaja, älä lähde ajamaan, jos lavalla on matkustajia, Malmberg sanoo.