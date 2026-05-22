17-vuotiaiden yöajelulle laitetaan piste 29. toukokuuta.

17-vuotiaat henkilöauton kuljettajat eivät saa ajaa enää öisin 29. toukokuuta alkaen keskiyön ja aamuviiden välillä. Tuolloin astuvat voimaan ajokorttilain uusimmat viilaukset.

Traficom korostaa, että ajokielto koskee kaikkia 17-vuotiaita, jotka ajavat henkilöauton ajokortilla.

– Ei ole merkitystä, onko ajokortti saatu ikäpoikkeusluvalla vai ei, tai onko ikäpoikkeuslupa saatu ennen uuden lain voimaantuloa. Henkilöauton kuljettaminen puolenyön ja aamuviiden välillä on kielletty eli ajo-oikeutta ei 17-vuotiailla henkilöauton kuljettajilla silloin ole, kommentoi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Marjo Immonen.

Jos kieltoa rikkoo ja jää kiinni poliisin valvonnassa, nuorta epäillään kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, josta voidaan määrätä sakko ja ajokielto, kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

Mopoa tai mopoautoa (AM-kortti), kevytmoottoripyörää (A1-kortti) tai traktoria (T-kortti) saa yhä kuljettaa öisin.

Poliisi vetoaa myös nuoren huoltajiin, sillä myös ajoneuvon 17-vuotiaalle luovuttaneelle voidaan määrätä sakko yöajeluista.

Nuorten onnettomuusriski on suurimmillaan juuri yöaikaan. Viime vuosina nuorten liikennekuolemista lähes 40 prosenttia tapahtui yöaikaan (klo 00–07).

– Suurin osa nuorista kuljettajista on vastuullisia ja ajavat liikennesääntöjen mukaisesti, mutta valitettavasti eivät kaikki. Nuorten, eli 15–24-vuotiaiden kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on yli kaksinkertainen koko väestöön verrattuna, toteaa poliisitarkastaja Heikki Kallio.

Uudesta rajoituksesta turhautuneille nuorille Traficomin Immosella on viesti: Ajokorttilaki tiukentaa myös kortin ikäpoikkeusluvan myöntämisen ehtoja.

– Kulkemistarpeen tulee perustua entistä enemmän koulutukseen, työharjoitteluun tai tavoitteelliseen harrastukseen liittyvään liikkumiseen, Immonen täsmentää.