Liikenneturvan viime syksynä teettämän kyselyn mukaan neljäsosa nuorista on ajanut sähköpotkulaudalla humalassa ainakin kerran.

Humalassa ajaneiden miesten ja poikien osuus oli vähän naisia ja tyttöjä suurempi.

– Päihteiden käytön aloittaminen osuu tyypillisesti nuoruuteen. Ikäkauteen liittyy lisäksi suurempi riskinotto ja kokeilunhalu, joka säilyy pojilla yleensä tyttöjä pidempään. On tärkeää, että lainsäädäntö antaa raamit turvalliselle liikennekäyttäytymiselle ja tukee nuoren päätöksentekoa myös ryhmäpaineen alla, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi tiedotteessa.

Viime kesänä voimaan tuli sähköpotkulautailua koskeva promilleraja, jonka rikkomisesta seuraamuksena on 200 euron liikennevirhemaksu. Veren alkoholipitoisuuden raja on 0,5 promillea ja huumausaineiden kohdalla nolla. Sillä ei ole merkitystä, onko alla oma lauta vai vuokralaite.

Vaikka useampi kuin neljä viidestä nuoresta pitää sähköpotkulautailun promillerajaa hyvänä asiana, Niemen mukaan nuorten asenteet ovat kuitenkin sallivampia sähköskuuttailuun ja pyöräilyyn humalassa kuin autolla ajamiseen päihtyneessä tilassa.