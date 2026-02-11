Liikenneturva kysyi nuorilta, saako ajokortin liian helposti. Monen mielestä kyllä.

Tällä hetkellä ikäpoikkeusluvan ajokorttiin saa yhdeksän kymmenestä eli 90 prosenttia hakijoista, kertoo Liikenneturva.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen pohtiikin, voidaanko enää puhua poikkeusluvasta.

– Poikkeus näyttää jääneen vain järjestelmän nimeen, Anteroinen sanoo tiedotteessa.

Myös poliisi esitti viime vuonna, että poikkeusluvan tulisi olla todella poikkeuslupa.

Luvan saaneita 17-vuotiaita kuljettajia on siis noin 20 000, ja se on kolmannes koko ikäluokasta.

Liikenneturvan kyselyn mukaan jopa kolmasosa (33 prosenttia) nuorista ajattelee, että henkilöauton ajokortin saa suoritettua liian vähäisellä osaamisella.

Liian vähäinen osaaminen on johtanut myös kuolemantapauksiin.

Liikenneturvan tiedotteen mukaan Suomi pitää perää Pohjoismaissa nuorten liikenneturvallisuudessa suhteessa väkilukuun. Vuonna 2024 liikenteessä menehtyi 36 nuorta.

Lue lisää: Harvinaisen synkkä vuosi nuorten liikennekuolemissa

Miten kävi, kun toimittaja palasi vuosien jälkeen ratin taakse? Juttu jatkuu videon alla.

8:01 Katso myös tämä tapaus, kun ajopelosta kärsivä toimittaja palaa vuosikymmenen jälkeen ratin taakse.

Kiristyksiä ajokortin saamiseen

Liikenne- ja viestintäministeriön lakiesitys ajokorttilain uudistuksesta on määrä esitellä eduskunnalle ensi viikolla. Mikäli se menee läpi, muutokset astuvat voimaan kesään mennessä.

Esityksen kolme tärkeintä muutosta liikenneturvallisuudelle ovat lisäopetus henkilöauton ajokorttiin, tiukennuksia alaikäisten poikkeusluvan saamiseen sekä yöajokielto poikkeusluvan saaneille.

Anteroisen mukaan lakiesityksessä on kaavailtu kolmen teoriatunnin ja yhden ajotunnin lisäystä ajokouluopetukseen. Vaikka määrät ovat pieniä, suunta on oikea, Anteroinen toteaa.

Yöajokielto jakaa nuoria, mutta kyselyssä lähes puolet (45 prosenttia) kannatti 17-vuotiaiden kuljettajien yöajokieltoa.

Poikkeusluvat on useimmiten haettu koulua, työtä ja harrastuksia varten. Yöajot kello 0–5 ovat motiiveiltaan jotain aivan muuta, tiedotteessa todetaan.

– Lakiuudistuksessa alaikäisiä suojellaan tiukentamalla ikäpoikkeusluvan saamisen ehtoja. Tämä on yksi tarpeellinen keino pysäyttää 17-vuotiaiden liikennekuolemien merkittävä kasvu, Anteroinen toteaa.