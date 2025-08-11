Ratsiassa ilmeni, että joka kolmas mopo oli viritetty – näin käy kiinni jäädessä

Poliisi muistuttaa vanhempia vastuustaan nuorten ajopelien valvonnassa.

Poliisin toukokuisessa seurannassa joka kolmas tarkastetuista mopoista oli viritetty kulkemaan sallittua nopeammin.

Osa mopoista kulki niin kovaa, että niiden ajoneuvoluokka muuttui moottoripyöräksi.

Ympäri maan tehdyssä valvonnassa yli puolesta tarkastetuista mopoista löytyi myös teknisiä puutteita, kuten puuttuvia peilejä ja toimimattomia jarruja.

Mopoilu on muuttunut

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kertoo MTV Uutisille, että Helsingissä mopoja on varsin vähän, mutta pääkaupungin rajojen ulkopuolella niiden määrä moninkertaistuu.

– Joka vuosi tulee uusi sukupolvi, joka alkaa mopoilemaan. Aika nopeasti he siirtyvät seuraavina vuosina muihin ajoneuvoihin, kuten kevytmoottoripyöriin, mopoautoihin tai hakevat autoon poikkeuslupaa.

Pastersteinin mukaan mopoilu on muuttunut paljon vuosien mittaan.

Siinä missä nuorilla oli ennen käytössä useimmiten Suzuki PV tai Honda Monkey, nykyisin heillä on ajossa todennäköisesti moposkootteri.

– Varmasti niitäkin viritellään, Pasterstein arvioi.

Jopa 80 kilometriä tunnissa

Kuten mainittua, viritetty mopo on mahdollista saada kulkemaan melkoista vauhtia.

– Vähän reilummin viritetty, missä on vähän porauksia tehty ja pakoputkia vaihdettu ja vähän rattaita stilisoitu, niin äkkiä se kulkee 75–80 kilometriä tunnissa, Pasterstein sanoo.

Mopon virittämiseen liittyy aina riskiä, sillä sen runkoa ja jarruja ei ole suunniteltu koviin nopeuksiin.

Lisäksi tiedossa voi olla ongelmia lain kanssa, jos jää viritetystä menopelistä kiinni.

– Siitä tulee päiväsakkoja. Määrätään sitten vähän virityksestä riippuen. Kilvet pois ja määrätään katsastukseen.

Suhtautuminen poliisiin vaihtelee

Pasterstein kertoo, että kentällä kohdatut nuoret suhtautuvat poliisiin todella vaihtelevasti.

– Osa suhtautuu hyvinkin rakentavasti ja osa neutraalisti. Sitten on niitä, keille poliisi ei edusta mitään mukavaa. He ovat hankalia tai haasteellisia ja haastavat poliisin toimivaltaa.

– Vähän riippuen myös siitä, että ollaanko yksin liikenteessä vai kaveriporukan kanssa vai ollaanko mopomiitissä, niin yksittäisen mopoilijan käytös voi olla hyvinkin erilaista.

Katso myös: Vanhempi, tarkasta nämä asiat lapsesi moposta

5:39 Länsi-Uudenmaan poliisit näyttävät videolla, mitkä kaikki asiat nuoren moposta pitää tarkastaa.