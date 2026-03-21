Suomen ensimmäinen ja alkuperäinen rikoslaki vahti ihmisten välisiä intiimisuhteita. Lakia loukkaavasta seksistä saattoi joutua jopa vuosiksi vankilaan.

Rikoslaki säädettiin vuonna 1889. Tuomiolle saattoi joutua aviorikoksesta, haureudesta ja muusta "luvattomasta sekaannuksesta".

Seksi saman sukupuolen tai eläimen kanssa oli yhtä tuomittavaa. Molemmista saattoi seurata jopa kaksi vuotta vankeutta. Yhtä vakava rikos oli tahallinen kuppataudin tartuttaminen toiseen "luvattoman sekaannuksen", eli yhteiskunnan normien vastaisten suhteiden kautta.

Pahennuksen aiheuttamisesta julkisella haureudella sai korkeintaan puoli vuotta linnaa. Samoin jos levitti yleisön saataville säädyllisyyttä ja siveyttä loukkaavia kirjoituksia tai kuvia.

Mielipuolen naisen makaamisesta voitiin määrätä korkeintaan neljä vuotta kuritushuonetta tai vankeutta. Mielipuolen miehen makaaminen ei ollut rikos.

Avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet olivat laittomia.

Seksiä sinkkujen välillä kutsuttiin salavuoteudeksi, josta miestä rangaistiin ankarammin kuin naista. Miehelle tästä seurasi korkeintaan 40 markan ja naiselle enintään 20 markan sakot.

Isäntä, joka harrasti seksiä piikansa kanssa, sai salavuoteudesta sakkoja vähintään 40 ja enintään 200 markkaa.

Sakot saattoi kuitenkin välttää, jos meni naimisiin salavuodekumppaninsa kanssa.

Aviorikoksesta linnaan

Avioliittoa rikoslaki suojeli "pyhänä instituutiona".

Aviorikoksesta saattoi päätyä kuritushuoneelle, jos petetty puoliso sitä vaati tai halusi erota. Tai jos "huoruudessa siitetylle" lapselle vaadittiin elatusta oikeudessa.

Avioliittoa piti kunnioittaa kaikkien, siinä olevien ja ulkopuolisten. Rangaistus vaihteli kuitenkin sen mukaan, kuka petti, kenen kanssa ja miten tietoisia osapuolet olivat toisen sitoumuksesta.

Kaikkein ankarimmin rangaistua oli, että naimisissa olevat pettivät puolisoitaan keskenään. Tällaisesta tuplapetoksesta ainoa rangaistus oli vankeus, enimmillään vuosi.

Jos avioliitossa oleva petti kumppaniaan naimattoman henkilön kanssa, hän saattoi joutua jopa puoleksi vuodeksi linnaan. Sakot olivat vähintään sata markkaa, kun taas sinkkuosapuoli selvisi puolella tästä summasta.

Sukulaiset pannassa

Suomen rikoslaki on suojannut alusta asti perhe-elämää niin, että sukupuoliyhteys lähisukulaisen kanssa on edelleen rikos. Nykyisellään seksiä ei saa harrastaa biologisten sisarustensa, lastensa tai vanhempiensa kanssa.

Ensimmäinen versio rikoslaista kielsi lasten lisäksi myös sekaantumisen lapsenlapsiin, näiden lapsiin ja muihin suoraan alenevassa polvessa oleviin jälkeläisiinsä.

Myös sekaantuminen näiden puolisoihin tai ex-puolisoihin oli rikos. Tämä koski myös lapsipuolia ja heidän entisiä ja nykyisiä puolisoitaan.

Myös sisarusten ja heidän jälkeläistensä puolisot ja ex-puolisot olivat kiellettyä riistaa. Samoin aviopuolisonsa sisaruksiin tai heidän lapsiinsa sekaantuminen oli kiellettyä.

Seksi kasvattilapsen kanssa oli rikos.