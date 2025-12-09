Alle 15-vuotias nuori myöntää sytyttäneensä esineen, josta palo sai alkunsa.

Jalkapalloseura FC Hakan perinteikäs, 1930-luvulta käytössä ollut Tehtaan kentällä riehui tulipalo sunnuntaina 7.12.

Poliisin kuulusteluissa yksi alaikäinen nuori on myöntänyt sytyttäneensä palamaan esineen, joka johti tulipalon syttymiseen.

Valkeakoskella Tehtaan kentän päätykatsomo tuhoutui tulipalossa. Myös osa tekonurmesta kärsi vahinkoja.

Poliisi on tehnyt palonsyyn tutkintaa ja kokonaisuutta tutkitaan epäiltynä tuhotyönä. Maanantaina poliisi tiedotti epäilevänsä asiassa rikosta.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että tapahtuma-aikaan paikalla oli kolme alle 15-vuotiasta nuorta. Nuoret on kuulusteltu rikollisesta teosta epäiltynä.

– Yksi nuorista on myöntänyt poliisille sytyttäneensä palamaan esineen, josta palo katsomossa on saanut alkunsa, poliisi kertoo.

– Tulipalosta aiheutui huomattavia omaisuusvahinkoja. Tapahtunut on myös herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa sekä voimakkaitakin tunteita kaupunkilaisissa. Poliisi kiittää kaikista saaduista vihjeistä. Poliisi toivoo aiheeseen liittyvän keskustelun pysyvän asiallisena ja muistuttaa, että epäasiallinen ja henkilöön kohdistuva viestintä voi johtaa osaltaan rikostutkintaan, kommentoi rikoskomisario Maijastiina Tammisto.

Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa. Sen sijaan heihin voidaan soveltaa lastensuojelullisia toimia. Rangaistusvastuun puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita vapautumista vahingonkorvausvastuusta. Vahingonkorvausvastuulle ei ole alaikärajaa Suomessa.

Poliisi jatkaa tapahtumien tutkintaa eikä tiedota asiasta enempää.

