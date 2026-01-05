Yksi on otettu kiinni tapaukseen liittyen.

Yhdysvaltain varapresidentin J.D. Vancen kotona on tapahtunut jonkinlaianen välikohtaus.

Varapresidentin koti on Cincinnation kaupungissa Ohiossa.

Useiden medialähteiden mukaan talon ikkunoita on rikottu. Poliisi tutkii tapausta ja yksi henkilö on pidettty tapaukseen liittyen, mutta ei vielä tiedetä, miten hän liittyy tapaukseen ja onko häntä pidätetty epäiltynä.

Mediatietojen perusteella varapresidentti eikä hänen perheensä ollut kotona tapahtumahetkellä.

Poliisi oli paikalla Vancen kotona aikaisin maanantaiaamuna paikallista aikaa.

Lähteet: WCPO, US Sun, News5