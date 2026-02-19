Ex-prinssi Andrew pidätettiin torstaiaamuna.

Britannian kuningas Charles kertoo ottaneensa huolestuneena vastaan tiedon veljensä Andrew Mountbatten-Windsorin epäillystä virka-aseman väärinkäytöstä. Kuningas korostaa muun muassa BBC:n välittämässä lausunnossa sitä, että oikeuden on tapahduttava.



Charlesin mukaan nyt on vuorossa perusteellinen ja asianmukainen käsittely, jonka kuluessa asia selvitetään. Siinä viranomaisilla on Charlesin mukaan hänen täysi tukensa, eikä kuningas aio toistaiseksi kommentoida asiaa enempää.



Entinen prinssi Andrew pidätettiin aiemmin tänään kotonaan.

Ex-prinssi Andrew pidätettiin torstaina.Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News. No use without permission.

Telegraphin mukaan kuuden merkitsemättömän poliisiauton ja kahdeksan siviilipukuisen poliisin nähtiin saapuvan Andrew'n asuttamalle Wood Farm -kiinteistölle Sandringhamiin torstaina hieman aamukahdeksan jälkeen. Yksi autoista ajoi sisään kiinteistön etusisäänkäynnistä ja viisi takasisäänkäynnistä.

Noin 30 minuuttia myöhemmin paikalta poistui kaksi merkitsemätöntä poliisiautoa ja auto, jonka uskotaan kuljettaneen Mountbatten-Windsorin turvamiehiä.