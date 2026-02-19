Ex-prinssi Andrew'n kotiin tehtiin etsintä.
Ison-Britannian ex-prinssi Andrew Mountbatten-Windsor on pidätetty epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä, kertovat muun muassa BBC ja Telegraph.
Telegraphin mukaan kuuden merkitsemättömän poliisiauton ja kahdeksan siviilipukuisen poliisin nähtiin saapuvan Andrew'n asuttamalle Wood Farm -kiinteistölle Sandringhamiin torstaina hieman aamukahdeksan jälkeen.
Noin puolen tunnin kuluttua paikalta poistui kaksi merkitsemätöntä poliisiautoa ja auto, jonka uskotaan kuljettaneen Mountbatten-Windsorin turvamiehiä.