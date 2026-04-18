FBI:n johtajan runsas alkoholinkäyttö on herättänyt huolta turvallisuuspiireissä USA:ssa. Kash Patel itse kiistää syytökset.
Yhdysvaltain liittovaltion rikostutkintaviraston FBI:n johtaja Kash Patel uhkaa haastaa Atlantic-lehden oikeuteen artikkelista, jonka mukaan hän juo liikaa ja on toisinaan alaistensa tavoittamattomissa.
Patelin käytöstä kommentoi Atlanticin eilen perjantaina julkaisemassa artikkelissa hänen kaksikymmentä nykyistä ja entistä kollegaansa.
Jutussa kerrotaan muun muassa, että Patelin turvamiehet ovat olleet useaan otteeseen pulassa yrittäessään herättää umpiunessa olevaa viraston johtajaa.
Artikkelissa todetaan myös Patelin olevan huolissaan siitä, että hänet saatetaan pian erottaa.
Patel sanoo Atlanticin väitteiden olevan valetta.
– Nähdään oikeudessa – ottakaa sekkivihkonne mukaan, Patel kommentoi lehdelle.
Patel ollut ennenkin julkisuuden hampaissa
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Patelin ammattimaisuutta ja arvostelukykyä on epäilty julkisesti.
Monen kulmakarvat kohosivat muun muassa silloin, kun hänen uutisoitiin käyttäneen hallituksen lentokonetta mennäkseen seuraamaan painikilpailua, jossa hänen tyttöystävänsä lauloi kansallislaulun.
Helmikuussa hän matkusti FBI:n lentokoneella Milanoon katsomaan Yhdysvaltain miesten jääkiekkojoukkueen finaaliottelua. Voiton jälkeen hän nautti olutta pelaajien kanssa näiden pukuhuoneessa.