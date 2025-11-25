Trump harkitsee mediatietojen mukaan FBI:n johtajan erottamista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo erottaa Yhdysvaltain liittovaltion poliisi- ja tiedusteluviraston FBI:n johtajan Kash Patelin, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava MS Now.
Patel nimitettiin FBI:n johtoon vasta helmikuussa.
Hän on tunnettu Trumpin luottohenkilö. Esimerkiksi Trumpin hävittyä vuoden 2020 presidentinvaalit Joe Bidenille Patel väitti ilman todisteita vaalituloksen johtuneen laajamittaisesta vaalivilpistä.
Median tiedon mukaan Trump ja hänen lähimmät avustajansa ovat olleet kuitenkin yhä turhautuneempia Patelin viime aikojen edesottamuksiin.
Patel on ollut uutisotsikoissa muun muassa tyttöystävänsä turvatoimien ja hallituksen lentokoneen käytön takia. Hän on lisäksi ollut riidoissa muiden Trumpin kannattajien kanssa.